Son dakika |ABD'de ekonomik büyüme belli oldu

ABD Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının Ocak-Mart dönemini kapsayan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini kamuoyuyla paylaştı. Resmi rakamlara göre, ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2 oranında bir büyüme sergiledi. Ancak bu performans, piyasaların yüzde 2,2 olan büyüme beklentisini karşılayamadı.

ABD ekonomisi, 2025 yılının son çeyreğinde yüzde 0,5; geçen yılın tamamında ise yüzde 2,1 oranında bir büyüme performansı ortaya koymuştu.

İTHALAT ARTIŞI BÜYÜMEYİ AŞAĞI ÇEKTİ

Yılın ilk üç aylık döneminde ekonomik büyümeye; yatırımlar, dış satım (ihracat), tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki yükselişler pozitif katkı sağladı. Buna karşın, GSYH hesaplamalarında eksi puan olarak yazılan dış alım (ithalat) kalemindeki artış, genel büyüme oranını baskılayan temel unsurlardan biri oldu.

ENFLASYON GÖSTERGELERİNDE KORKUTAN SIÇRAMA

Ekonomik büyümedeki yavaşlamaya rağmen, fiyatlar genel düzeyindeki artış hızı endişe verici boyutlara ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi yüzde 4,5 oranında yükseldi. 2022 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana görülen en yüksek artışa imza atan bu endeks, 2025'in son çeyreğinde yüzde 2,9 seviyesindeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Mutfaktaki gıda ve enerji fiyatlarının hesaplama dışında tutulduğu, kalıcı enflasyon eğilimini gösteren çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 4,3 oranında arttı. Bu rakam, 2023 yılının ilk çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek artış oranı olarak kayıtlara geçti.

Piyasa uzmanları çekirdek endekste yüzde 4,1'lik bir artış öngörürken, gerçekleşen rakam bu tahmini geride bıraktı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, bir önceki çeyrekte yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşmişti.