İran misillemeyi duyurdu: Artık vizeyle girilecek

Lübnan'ın İran vatandaşlarına vize uygulaması getirmesinin ardından İran da misilleme olarak Lübnan vatandaşlarına vize uygulanacağını duyurdu. Dini ziyaretler için 10, turistik ziyaretler için 20 avro ücret alınacak.

İran'ın Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan hükümetinin sınırlarda vize uygulamasına geçiş kararına yanıt olarak Tahran yönetiminin de karşılık verdiğini açıkladı.

KARŞILIKLI VİZE UYGULAMASI

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Lübnan vatandaşlarının rahatlığını sağlamak amacıyla İran'daki ilgili makamların gerekli düzenlemeleri yaptığı belirtildi. Yapılacak dini ve turistik ziyaretlerde vizelerin İran'daki tüm hava yollarında derhal verileceği ifade edildi.

VİZE ÜCRETLERİ

Açıklamaya göre, İran'a yapılacak dini amaçlı ziyaretler için vize ücreti 10 avro, turistik ziyaretler için ise 20 avro olarak belirlendi.

LÜBNAN'IN KARARI

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, sınır güvenliğinin sağlanması ve Lübnan topraklarının güvenliği tehdit eden faaliyetler için kullanılmasının önlenmesi amacıyla İran vatandaşlarına yeniden vize uygulaması getirilmesine karar verildiğini duyurmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

