İsrail ateşkese rağmen durmuyor! Lübnan'da can kaybı artıyor

İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 534'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, geçen sürede İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 534'e, yaralı sayısı 7 bin 863'e ulaştı.

Bu sürede İsrail saldırıları nedeniyle 16 hastanenin zarar gördüğü ve toplam 100 sağlık çalışanının öldüğü kaydedildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

