İptal edilen duruşmadan bir gün sonra Netanyahu hakim karşısına çıktı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik askeri operasyonlar nedeniyle verilen iki aylık aranın ardından yolsuzluk davalarında yeniden hakim karşısına çıktı. Ateşkes sonrası başlayan süreçte gözler, özellikle “4000” ve “2000” dosyalarındaki kritik aşamalara çevrildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun süredir devam eden yolsuzluk davaları kapsamında yeniden mahkeme salonuna çıktı. İran’a yönelik ABD ile birlikte yürütülen askeri operasyonların ardından verilen iki aylık ara sona ererken, Netanyahu’nun duruşmalara dönüşü dikkat çekti.

Başbakan, farklı dosyalar kapsamında yöneltilen rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamaları nedeniyle bugüne kadar onlarca kez hakim karşısına çıktı. Son duruşmayla birlikte bu sayı 80’in üzerine çıktı.

Duruşma takvimi, son haftalarda güvenlik gerekçeleriyle sık sık kesintiye uğramıştı. Nitekim dün planlanan oturum, başlamasına kısa süre kala iptal edilmişti. Netanyahu’nun, İran ile yaşanan gerilim ve sonrasında sağlanan ateşkes sürecini gerekçe göstererek duruşmaların ertelenmesini talep ettiği, mahkemenin de bu talebi kabul ettiği biliniyor.

Özellikle kamuoyunda “4000 davası” olarak bilinen dosyada sona yaklaşıldığı belirtildi. Bu davada Netanyahu’nun, iş insanı Shaul Elovitch lehine düzenleyici kararlar aldığı ve karşılığında medya desteği sağlandığı iddia ediliyor. Yargı sürecinin bu dosyada kritik bir aşamaya geldiği ifade edildi.

Diğer yandan “2000 davası” olarak anılan dosyada ise Netanyahu’nun, Arnon Mozes ile medya desteği karşılığında siyasi ve yasal avantajlar üzerine pazarlık yaptığı öne sürülüyor. Bu dosyada da sürecin sonuna yaklaşıldığı ve birkaç duruşma içinde karar aşamasına geçilebileceği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

