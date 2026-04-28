İran bağlantılı hackerlar ifşa etti: ABD askerlerinin bilgileri sızdırıldı

Basra Körfezi çevresinde konuşlu ABD askeri varlığına ilişkin dikkat çekici bir siber iddia gündeme geldi. İran’a yakınlığıyla bilinen “Hanzala” adlı hacker grubunun, bölgede görev yapan binlerce ABD deniz piyadesine ait kişisel verileri ele geçirdiğini öne sürdüğü bildirildi.

Çatışmalar yerini belirsizliğe bıraktı! ABD-İran geriliminde "soğuk savaş" dönemi

İddiaya göre grup, toplamda 2 bin 379 askere ait olduğu belirtilen kimlik bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu verilerin yalnızca sınırlı bir bölüm olduğu ifade edilirken, grubun elinde çok daha kapsamlı bir veri havuzu bulunduğunu ileri sürdüğü aktarıldı.

VERİLERİ YAYINLAMA TEHDİDİ

Paylaşılan açıklamalarda, ABD askeri personeline dair yalnızca kimlik bilgilerinin değil; aile bireyleri, adresler, görev yerleri ve günlük rutinlere kadar uzanan detayların da ele geçirildiği iddia edildi. Bu kapsamın doğruluğu ise bağımsız kaynaklar tarafından henüz teyit edilmiş değil.

Siber grubun, mevcut verilerin tamamını yayımlama tehdidinde bulunması, olayın yalnızca bir veri sızıntısı değil, aynı zamanda psikolojik baskı unsuru taşıyan bir hamle olabileceği yorumlarına yol açtı.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, bu tür iddiaların doğrulanmasının zaman aldığını ve özellikle askeri personeli ilgilendiren veri sızıntılarında resmi makamların açıklamalarının belirleyici olacağını vurguladı. Olayın gerçekliği ve kapsamı netleşmemiş olsa da, gelişme siber güvenlik alanında yeni bir gerilim başlığı olarak değerlendiriliyor. (AA)