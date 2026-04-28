İran bağlantılı hackerlar ifşa etti: ABD askerlerinin bilgileri sızdırıldı

İran bağlantılı olduğu öne sürülen “Hanzala” adlı hacker grubunun, Basra Körfezi’ndeki ABD deniz piyadelerine ait binlerce kişisel veriyi ele geçirip kısmen yayımladığı iddiası, siber güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Basra Körfezi çevresinde konuşlu ABD askeri varlığına ilişkin dikkat çekici bir siber iddia gündeme geldi. İrana yakınlığıyla bilinen “Hanzala” adlı hacker grubunun, bölgede görev yapan binlerce ABD deniz piyadesine ait kişisel verileri ele geçirdiğini öne sürdüğü bildirildi.

Çatışmalar yerini belirsizliğe bıraktı! ABD-İran geriliminde "soğuk savaş" dönemiÇatışmalar yerini belirsizliğe bıraktı! ABD-İran geriliminde "soğuk savaş" dönemi

İddiaya göre grup, toplamda 2 bin 379 askere ait olduğu belirtilen kimlik bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu verilerin yalnızca sınırlı bir bölüm olduğu ifade edilirken, grubun elinde çok daha kapsamlı bir veri havuzu bulunduğunu ileri sürdüğü aktarıldı.

VERİLERİ YAYINLAMA TEHDİDİ

Paylaşılan açıklamalarda, ABD askeri personeline dair yalnızca kimlik bilgilerinin değil; aile bireyleri, adresler, görev yerleri ve günlük rutinlere kadar uzanan detayların da ele geçirildiği iddia edildi. Bu kapsamın doğruluğu ise bağımsız kaynaklar tarafından henüz teyit edilmiş değil.

Siber grubun, mevcut verilerin tamamını yayımlama tehdidinde bulunması, olayın yalnızca bir veri sızıntısı değil, aynı zamanda psikolojik baskı unsuru taşıyan bir hamle olabileceği yorumlarına yol açtı.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, bu tür iddiaların doğrulanmasının zaman aldığını ve özellikle askeri personeli ilgilendiren veri sızıntılarında resmi makamların açıklamalarının belirleyici olacağını vurguladı. Olayın gerçekliği ve kapsamı netleşmemiş olsa da, gelişme siber güvenlik alanında yeni bir gerilim başlığı olarak değerlendiriliyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İptal edilen duruşmadan bir gün sonra Netanyahu hakim karşısına çıktı!
İsrail ateşkese rağmen durmuyor! Lübnan'da can kaybı artıyor
