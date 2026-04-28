Çatışmalar yerini belirsizliğe bıraktı! ABD-İran geriliminde "soğuk savaş" dönemi

ABD ve İsrail’in İran’la yürüttüğü gerilimde yeni bir aşamaya girildiği iddia edildi. Axios'un diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, taraflar arasındaki çatışma açık bir savaştan ziyade, uzun süre devam edebilecek “donmuş” bir krize dönüşme riski taşıyor.

Trump İran'ın teklifini beğenmedi! Diplomasi yine çıkmaza girdi

Yetkililer, mevcut tablonun ne tam anlamıyla bir savaş ne de barış olarak tanımlanabildiğini, bu durumun ise geçmişteki Soğuk Savaş dönemlerini hatırlattığını ifade etti. Sahadaki tansiyon yüksek kalmaya devam ederken, kalıcı bir çözüm için herhangi bir somut işaretin görülmemesi ise dikkat çekti.

ABD AÇISINDAN RİSKLİ BİR SÜREÇ

İsmi açıklanmayan kaynaklara göre Washington yönetimi, giderek derinleşen bu çıkmazdan ciddi şekilde endişe duyuyor. Özellikle askeri çatışmanın sınırlı kaldığı ancak siyasi ve ekonomik baskının sürdüğü bir “ara formülün” kalıcı hale gelmesi ihtimali, ABD açısından riskli bir senaryo olarak değerlendiriliyor.

Bu sürecin iç politikaya etkileri de tartışma konusu. ABD’de yaklaşan ara seçimler öncesinde böylesi bir belirsizlik ortamının, yönetim üzerinde baskıyı artırabileceği belirtildi. Uzmanlara göre, uzun süreli bir kriz hali hem ekonomik dengeleri zorlayabilir hem de seçmen davranışlarını etkileyebilir.

TRUMP GERİ ADIM ATMIYOR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın önünde iki zorlu seçenek olduğu ifade edildi. Bir yanda yeni askeri adımlar atma ihtimali, diğer yanda ise ekonomik yaptırımlar yoluyla İran’ı müzakere masasına çekme stratejisi bulunan Trump’ın bu seçeneklere rağmen geri adım atmaya da sıcak bakmadığını aktarıldı.

Gelinen noktada tarafların pozisyonlarını koruması, krizin kısa vadede çözülmesinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Uluslararası gözlemciler ise bu sürecin, küresel ölçekte daha geniş etkiler doğurabilecek uzun vadeli bir gerilim hattına dönüşebileceği uyarısında bulundu.