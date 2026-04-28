Çatışmalar yerini belirsizliğe bıraktı! ABD-İran geriliminde "soğuk savaş" dönemi

Çatışmalar yerini belirsizliğe bıraktı! ABD-İran geriliminde "soğuk savaş" dönemi
Yayınlanma:
ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, klasik bir savaşın ötesine geçerek uzun soluklu ve belirsiz bir çatışma modeline evriliyor. ABD basınına göre tarafların geri adım atmaması, krizin kısa vadede çözülmesini zorlaştırırken, ortaya çıkan tablo uluslararası dengeleri de sarsabilecek nitelikte.

ABD ve İsrail’in İran’la yürüttüğü gerilimde yeni bir aşamaya girildiği iddia edildi. Axios'un diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, taraflar arasındaki çatışma açık bir savaştan ziyade, uzun süre devam edebilecek “donmuş” bir krize dönüşme riski taşıyor.

Trump İran'ın teklifini beğenmedi! Diplomasi yine çıkmaza girdiTrump İran'ın teklifini beğenmedi! Diplomasi yine çıkmaza girdi

Yetkililer, mevcut tablonun ne tam anlamıyla bir savaş ne de barış olarak tanımlanabildiğini, bu durumun ise geçmişteki Soğuk Savaş dönemlerini hatırlattığını ifade etti. Sahadaki tansiyon yüksek kalmaya devam ederken, kalıcı bir çözüm için herhangi bir somut işaretin görülmemesi ise dikkat çekti.

ABD AÇISINDAN RİSKLİ BİR SÜREÇ

İsmi açıklanmayan kaynaklara göre Washington yönetimi, giderek derinleşen bu çıkmazdan ciddi şekilde endişe duyuyor. Özellikle askeri çatışmanın sınırlı kaldığı ancak siyasi ve ekonomik baskının sürdüğü bir “ara formülün” kalıcı hale gelmesi ihtimali, ABD açısından riskli bir senaryo olarak değerlendiriliyor.

Bu sürecin iç politikaya etkileri de tartışma konusu. ABD’de yaklaşan ara seçimler öncesinde böylesi bir belirsizlik ortamının, yönetim üzerinde baskıyı artırabileceği belirtildi. Uzmanlara göre, uzun süreli bir kriz hali hem ekonomik dengeleri zorlayabilir hem de seçmen davranışlarını etkileyebilir.

TRUMP GERİ ADIM ATMIYOR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın önünde iki zorlu seçenek olduğu ifade edildi. Bir yanda yeni askeri adımlar atma ihtimali, diğer yanda ise ekonomik yaptırımlar yoluyla İran’ı müzakere masasına çekme stratejisi bulunan Trump’ın bu seçeneklere rağmen geri adım atmaya da sıcak bakmadığını aktarıldı.

Gelinen noktada tarafların pozisyonlarını koruması, krizin kısa vadede çözülmesinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Uluslararası gözlemciler ise bu sürecin, küresel ölçekte daha geniş etkiler doğurabilecek uzun vadeli bir gerilim hattına dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Dünya
İsrail ateşkese rağmen durmuyor! Lübnan'da can kaybı artıyor
İsrail ateşkese rağmen durmuyor! Lübnan'da can kaybı artıyor
Parayı çekmek için mezarı açtı! Kardeşinin iskeletiyle bankaya gitti
Parayı çekmek için mezarı açtı! Kardeşinin iskeletiyle bankaya gitti
Moskova'da inşaatta yangın: 8 kişi hayatını kaybetti
Moskova'da inşaatta yangın: 8 kişi hayatını kaybetti