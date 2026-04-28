Trump İran'ın teklifini beğenmedi! Diplomasi yine çıkmaza girdi

ABD ile İran arasında iki aydır devam eden çatışmayı sonlandırmaya yönelik diplomatik temaslar, tarafların öncelik konusundaki anlaşmazlığı nedeniyle tıkanma noktasına geldi. Washington yönetimi, Tahran’ın sunduğu son öneriyi yetersiz buldu.

Körfez’de alarm seviyesi yükseldi! ABD onlarca askeri uçağı Ortadoğu'ya gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın teklifinden memnun olmadığı yönündeki değerlendirme, müzakere sürecine dair beklentileri zayıflattı. ABD’li yetkililere göre teklif, özellikle nükleer programın geri planda bırakılmasını öngördüğü için kabul edilebilir bulunmadı.

"ÖNCE ABLUKA KALKMALI"

İran tarafı ise çatışmalar sona ermeden ve Basra Körfezi’ndeki deniz trafiğini etkileyen abluka kaldırılmadan nükleer müzakerelere dönülmesini doğru bulmuyor. Tahran yönetimi, sürecin aşamalı ilerlemesini ve önceliğin sahadaki gerilimin düşürülmesine verilmesini talep etti.

Beyaz Saray cephesi ise bu yaklaşımı reddetti. ABD yönetimi, nükleer programın doğrudan ele alınmasını “kırmızı çizgi” olarak tanımlarken, resmi açıklamalarda müzakerelerin kamuoyu üzerinden yürütülmeyeceği vurgulandı.

MÜZAKERE ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

Gerilimin diplomasiye yansıdığı bir diğer gelişme ise planlanan temasların iptal edilmesi oldu. Washington’un özel temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner’ın Pakistan ziyareti son anda iptal edilirken, bu karar barış umutlarını daha da zayıflattı.

İRAN TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgesel temaslarını sürdürerek diplomatik zemin arayışını devam ettirdi. Pakistan, Umman ve Rusya’yı kapsayan görüşmelerde Tahran’ın yeni önerisini aktaran Arakçi, savaşın çözümünde askeri yöntemlerin başarısız olduğunu savundu.

Taraflar arasındaki görüş ayrılıkları sürerken, küresel piyasalar da gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Enerji arzına yönelik risklerin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket gözleniyor.