Körfez’de alarm seviyesi yükseldi! ABD onlarca askeri uçağı Ortadoğu'ya gönderdi

Körfez’de alarm seviyesi yükseldi! ABD onlarca askeri uçağı Ortadoğu'ya gönderdi
İran ile ABD arasında kırılgan şekilde sürdürülen ateşkes, sahadaki askeri hareketlilikle yeniden test ediliyor. Körfez’deki kritik üslerde artan yoğunluk, diplomasi masasındaki tıkanmanın sahaya yansıması olarak yorumlanıyor.

Ortadoğu’da dengeler bir kez daha hassas bir eşiğe geldi. İran ile ABD arasında haftalardır süren kırılgan ateşkes sürerken, sahadaki askeri hareketlilik dikkat çekici biçimde hız kazandı. Özellikle Körfez hattında gözlenen yoğun trafik, bölgedeki gerilimin yeniden tırmanabileceğine işaret ediyor.

Uluslararası uçuş takip verilerine göre, ABD ordusu 27 Nisan günü boyunca bölgedeki stratejik noktalarına önemli ölçüde askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Bu hareketliliğin odak noktası ise Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü oldu. Çok sayıda askeri nakliye uçağının kısa aralıklarla üsse iniş yaptığı kaydedildi.

OPERASYONLARIN MERKEZİ

ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük askeri merkezi olarak bilinen El-Udeyd, yalnızca bir üs değil, aynı zamanda bölgedeki operasyonların komuta merkezi konumunda. Geniş bir coğrafyada yürütülen hava faaliyetlerinin yönetildiği bu tesiste, farklı görevler için konuşlandırılmış yaklaşık 100 hava aracı bulunuyor.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Sahadaki bu hareketliliğin arkasında ise diplomatik cephede yaşanan tıkanma var. 8 Nisan’da sağlanan ateşkesin ardından başlatılan görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı. Arabuluculuk girişimlerine rağmen taraflar arasında kalıcı bir uzlaşma sağlanamaması, askeri seçeneklerin yeniden öne çıkmasına neden oldu.

HÜRMÜZ ABLUKASI TANSİYONU YÜKSELTİYOR

Washington yönetiminin 13 Nisan itibarıyla devreye aldığı deniz ablukası kararı da gerilimi artıran başlıca adımlardan biri oldu. Hürmüz Boğazı çevresinde İran bağlantılı gemilere yönelik müdahaleler ve karşılıklı alıkoyma girişimleri, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti.

Uzmanlara göre El-Udeyd’deki yoğunluk, olası bir çatışma senaryosuna karşı hazırlık niteliği taşıyor. Daha önce güvenlik gerekçesiyle bölgeden çekilen bazı askeri personelin geri dönüp dönmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK Mİ?

Tüm bu gelişmeler, Körfez’deki kırılgan dengenin her an değişebileceğini gösteriyor. Hürmüz Boğazı’nda artan hareketlilik ve karşılıklı hamleler, “fırtına öncesi sessizlik” yorumlarını yeniden gündeme taşıyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

