Trump'ın taktiği krala işlemedi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın merdivenlerinde Britanya Kralı III. Charles'ı karşıladı. Trump'ın, elini sıktığı liderleri kendine doğru çekerek uyguladığı ve görüşmelerde psikolojik üstünlük kurmayı hedefleyen bilinen yöntemi, bu kez karşılık buldu. Arabasından inen Kral Charles, Trump'ın elini sıktığı anda hazırlıklı bir refleks gösterdi. İki isim, Beyaz Saray'ın önünde uzun süre birbirlerini çekiştirerek adeta bir bilek güreşine girdi. Eşleri Kraliçe ve First Lady birbirlerine sarılıp selamlaşırken, Trump ve Charles arasındaki fiziksel güç mücadelesi bir süre daha devam etti. Çekişmenin sona ermesinin ardından liderler eşlerini selamlayarak binaya giriş yaptı.

SUİKAST GİRİŞİMİ VE OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK

Ziyaret, bölgedeki transatlantik gerilimlerin yanı sıra Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminden yalnızca saatler sonra gerçekleşti. Hafta sonu Trump'ın bulunduğu bir davette düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle, Kraliyet heyetinin ziyareti sırasında güvenlik önlemleri en yüksek seviyeye çıkarıldı. Andrews Hava Üssü'nde çiçeklerle karşılanan heyet, programın ilk gününde Beyaz Saray turuna katılarak temaslarına başladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bu ziyaretin "Uzun süredir devam eden ve özel olan o benzersiz ilişkiyi onurlandıracağını" ifade etti.

250 YILLIK SEMBOLİZM VE YOĞUN MESAİ

Bu dört günlük gezi, Amerikan bağımsızlığının 250. yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle sembolik bir önem taşıyor. Salı günü Oval Ofis'te yapılacak görüşmelerin ardından Kral Charles, 1991 yılından bu yana Kongre'ye hitap eden ilk İngiliz hükümdarı olacak. Program kapsamında Çarşamba günü New York'taki 11 Eylül anıtını ziyaret edecek olan heyet, Perşembe günü ülkeden ayrılacak. Kanserle mücadelesi devam eden Kral Charles için bu yoğun takvim, aynı zamanda bir kişisel dayanıklılık sınavı olarak nitelendiriliyor.

İRAN KRİZİ VE DİPLOMATİK ONARIM ARAYIŞI

Ziyaretin arka planında ise bölgedeki sıcak çatışmalar yer alıyor. İran ile süregelen savaşın iki ülke arasına mesafe koyduğu bir dönemde, bu temasın diplomatik bir onarım sağlaması hedefleniyor. Başkan Trump, Fox News kanalına verdiği demeçte, Kral Charles'a desteğini şu sözlerle ifade etti:

"Kendi milletini başka hiç kimsenin yapamayacağı bir şekilde en iyi o temsil ediyor."

Dünya başkentleri, Beyaz Saray kapısındaki o anların ardından, Oval Ofis'te yapılacak görüşmelerden çıkacak sonuçlara kilitlenmiş durumda.