Balayı cenneti kabusu yaşıyor! HIV vakaları patladı, nedeni korkuttu

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Programı (UNAIDS) ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Fiji'de HIV/AIDS vakalarının bu yıl iki katına çıkarak 3 binin üzerine ulaşabileceği açıklandı. Artan HIV epidemisinin arkasında yatan sebep ise oldukça tedirgin edici.

Aralık ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan hızlı değerlendirme raporunda, ülkede güvenli olmayan enjeksiyon uygulamalarının yaygınlaştığına dikkat çekildi. Bu durum, özellikle damar yoluyla uyuşturucu kullanan kişiler arasında HIV bulaşma riskini ciddi şekilde artırıyor.

"BLUETOOTH TRENDİ" DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Rapora göre salgının yayılmasında “Bluetooth trendi” olarak adlandırılan tehlikeli bir yöntem de etkili. Bu yöntemde kişiler, kendi uyuşturucularını karşılayamadıklarında, daha önce uyuşturucu almış bir kişinin kanını enjekte ederek etkilenmeye çalışıyor. Uzmanlar, bu uygulamanın HIV’in hızla yayılmasına zemin hazırladığını vurguladı.

Veriler ise tehlikenin boyutunu ortaya koydu:

2024 yılında 1.583 yeni HIV vakası kaydedildi

2025’in ilk 6 ayında ise 1.226 vaka rapor edildi

Araştırmada, en yaygın kullanılan maddenin kristal metamfetamin olduğu belirtilirken, katılımcıların yüzde 50’sinin potansiyel olarak kontamine şırıngalarla enjeksiyon yaptığı tespit edildi.

AGRESİF DAVRANIŞLARA YOL AÇIYOR

Hukuk ve Adalet Talanoa'sı’ndan bir kaynak, uyuşturucunun beyin üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, kullanıcıların çevrelerini yanlış algılayabildiğini ve kontrol kaybı yaşayabildiğini ifade etti. Bu durumun agresif davranışlara da yol açabildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Temsilcisi Munkhtuya Altangerel ise bulguların “uyandırma çağrısı” niteliğinde olduğunu söyledi. Altangerel, “Fiji’deki HIV salgını sadece bir sağlık sorunu değil; yaşamları, toplulukları ve kalkınmayı tehdit eden bir insan hakları meselesidir” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, acil önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak; zarar azaltma programlarının genişletilmesi, HIV test ve tedaviye erişimin artırılması çağrısında bulundu.

BALAYI ÇİFTLERİNİN GÖZDESİ

Öte yandan Fiji, turizm açısından da oldukça yoğun bir destinasyon olmaya devam ediyor. Resmi verilere göre geçen yıl ülkeyi 986 bin 367 kişi ziyaret etti. Beyaz kumlu plajları, mercan resifleri ve izole ada tatilleriyle özellikle balayı çiftlerinin gözdesi olan ülke için sağlık riskleri de gündemde.