Melania Trump esprisi Beyaz Saray'ı ayağa kaldırdı! Ünlü komedyen geri adım atmadı

ABD’li komedyen Jimmy Kimmel, Melania Trump hakkında yaptığı esprinin “şiddet çağrısı” olarak değerlendirilmesine sert çıktı. Kimmel, sözlerinin siyasi tartışmalara çekildiğini savunurken, Trump cephesi ise ABC ve Disney’e yaptırım çağrısını yineledi.

ABD’de eğlence dünyası ile siyaset arasındaki gerilim, Jimmy Kimmel’in son açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde yaptığı "doğum bekleyen bir dul gibi parıltısı" esprisinin kamuoyunda farklı şekilde yorumlandığını belirterek, sözlerinin hedef dışına çekildiğini söyledi.

Kimmel, programının açılışında yaptığı değerlendirmede, Melania Trump hakkında sarf ettiği ifadelerin kişisel bir saldırı ya da şiddet çağrısı olarak algılanmasına tepki gösterdi. Komedyen, “"Bu, neredeyse 80 yaşında olan ve Melania'nın benden daha genç olmasıyla ilgili çok hafif bir şakaydı. Ortada kasıtlı bir yönlendirme yoktu, tamamen bağlamından koparıldı” diyerek kendini savundu.

TRUMP'TAN SERT ÇIKIŞ

Tartışmayı büyüten gelişme ise Donald Trump’ın sert açıklamaları oldu. Trump, Kimmel’in yorumlarını “kabul edilemez” olarak nitelendirerek hem komedyenin hem de yayıncı kanalın ciddi yaptırımlarla karşılaşması gerektiğini dile getirdi.

Melania Trump ise tartışmaya sosyal medya üzerinden katılarak Kimmel’in sözlerini “rahatsız edici ve toplumsal gerilimi artırıcı” olarak değerlendirdi. First Lady, medya kuruluşlarının bu tür içeriklere daha fazla dikkat etmesi gerektiğini savundu.

KIMMEL "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" DEDİ

Kimmel ise eleştirilere karşı geri adım atmadan, ifade özgürlüğü vurgusu yaptı. Ünlü komedyen, “Toplumda nefret söylemini azaltmak önemli ama bunun yolu mizahı susturmak değil” ifadelerini kullandı.

ABD’de yaşanan bu gelişme, medya özgürlüğü, siyaset ve mizah arasındaki sınırların yeniden tartışılmasına yol açmış durumda.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

