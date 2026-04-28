Kreşte dehşet zinciri! Ağlamasın diye bağlanan onlarca çocuk istismara uğramış

Endonezya’nın Yogyakarta kentinde bir kreşte yaşananlar ülkeyi ayağa kaldırdı. Yıllardır “güvenli bakım merkezi” olarak bilinen bir kurumda çocuklara yönelik ağır kötü muamele iddiaları ortaya çıktı. Polis baskınıyla başlayan soruşturma, onlarca bebeğin ve küçük çocuğun fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını gözler önüne serdi.

Endonezya’nın Yogyakarta kentinde faaliyet gösteren Little Aresha adlı kreşte yaşananlar, ülke genelinde büyük bir infiale yol açtı. BBC'nin haberine göre uzun yıllardır “modern imkanlar ve güvenli bakım” vaadiyle hizmet verdiği bilinen kreş, polis baskını sonrası ortaya çıkan iddialarla skandalın merkezine yerleşti.

Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda, çocukların elleri ve ayaklarının bağlandığı, bazılarının yalnızca bezle bırakıldığı ve yaralanmaların tespit edildiği bildirildi. Polis, 103 çocuğun kayıtlı olduğu merkezde en az 53 çocuğun fiziksel istismar veya ihmal mağduru olabileceğini açıkladı. Mağdurların büyük bölümünün iki yaşın altında olması ise olayı daha da ağırlaştırdı.

3 METREKARELİK ALANA KAPATMIŞLAR

Soruşturmayı yürüten ekipler, kreş içinde yaklaşık 3 metre genişliğinde küçük odalara çok sayıda çocuğun sıkıştırıldığını, bazı alanlarda ise 20’ye yakın çocuğun bulunduğunu tespit etti. Kurumun gerekli işletme ruhsatına sahip olmadığı da ortaya çıktı.

İhbarın ise eski bir çalışan tarafından yapıldığı öğrenildi. İhbar sonrası başlatılan operasyon, ülke çapında çocuk bakım merkezlerinin denetimini yeniden gündeme taşıdı. Endonezya Çocuk Koruma Komisyonu (KPAI), ülkedeki binlerce kreşin büyük bölümünün ruhsatsız faaliyet gösterdiğine dikkat çekti.

AİLELER ŞOKTA

Aileler ise yaşananların şokunu yaşıyor. Çocuklarında görülen morluklar ve yaraların “evde olmuş olabilir” ya da “diğer çocuklar ısırmış olabilir” şeklinde açıklanmasına inandıklarını söyleyen ebeveynler, gerçeği çok geç fark ettiklerini belirtti.

Bazı aileler, çocuklarının eve sürekli aç dönmesinden, kilo alamamasından ve davranış değişikliklerinden şüphelendiklerini ancak bunları anlamlandıramadıklarını ifade etti. Bir babanın, “Çocuğumuzun her gün aç ve huzursuz gelmesini normal sanmışız” sözleri dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Skandal, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bir annenin, çocuğunun yaşadıklarını anlattığı video kısa sürede yüz binlerce kez izlendi ve büyük tepki topladı.

Yetkililer, kreşin tamamen kapatıldığını ve 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yogyakarta yönetimi, tüm çocukların hem fiziksel hem psikolojik olarak detaylı şekilde inceleneceğini ve ailelere destek sağlanacağını duyurdu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

