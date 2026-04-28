Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'da deprem olduğunu duyurdu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirme paylaşımına göre saat 14.12'de yerin 10.2 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

DEPREM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?

Deprem öncesinde alınabilecek önlemler, can ve mal kayıplarını azaltmak açısından büyük önem taşır. İşte deprem öncesi alınması gereken temel önlemler:

Bina güvenliğini kontrol edin: Oturduğunuz binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını öğrenin, gerekiyorsa güçlendirme yaptırın.

Eşyaları sabitleyin: Dolap, kitaplık, raf, beyaz eşya gibi devrilebilecek eşyaları duvara sabitleyin.

Ağır eşyaları aşağıya yerleştirin: Raflarda ağır eşyaları alt bölümlerde bulundurun.

Acil durum çantası hazırlayın: Su, dayanıklı gıda, ilk yardım malzemeleri, fener, pil, düdük, powerbank, battaniye ve kişisel ilaçları içeren bir çanta hazır bulundurun.