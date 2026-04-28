Massachusetts'in Wellfleet açıklarında 16 Nisan'da balıkçı ağlarına sıra dışı bir ıstakoz takıldı. Timothy Michael teknesinin mürettebatı ağı çektiğinde, vücudu dümdüz bir çizgiyle iki farklı renge ayrılmış bir canlıyla karşılaştı. Yaklaşık 1,36 kilogram ağırlığındaki ıstakozun bir yarısı turuncu-kırmızı, diğer yarısı koyu kahverengiydi.

İKİ FARKLI DNA BİR BEDENDE BİRLEŞTİ

Bu sıra dışı görünümün ardında "kimera" adı verilen nadir bir biyolojik süreç yatıyor. Woods Hole Bilim Akvaryumu'ndan biyoteknisyen Julia Studley bu durumun nasıl oluştuğunu şöyle açıkladı:

"Çift renklilik, iki döllenmiş ancak henüz yumurtlanmamış yumurtanın birbiriyle temas etmesi ve birinin diğerini emmesiyle oluşur. Bu durum iki set genetik bilgiye sahip bir ıstakoz yaratır."

Bu genetik yapı bazen ginandromorfizmle de sonuçlanabiliyor. Yani vücudun bir yarısı erkek, diğer yarısı dişi olabiliyor.

AVCILARDAN KAÇMAK İÇİN DEVASA BOYLAR AULAŞTI

Normal ıstakozlar bulanık kahverengi ve yeşil tonlarıyla deniz tabanına uyum sağlayarak avcılardan korunur. Çift renkli bir ıstakozun parlak görünümü ise onu kolay bir hedef haline getiriyor. Wellfleet Shellfish Company yöneticisi Dan Brandt bu nedenle ıstakozun hayatta kalmasını dikkat çekici buldu.

"Sıra dışı renklere sahip ıstakozlar genellikle uzun süre hayatta kalacak kamuflaja sahip olmaz. Bu ıstakozun 1,36 kilogram pound ağırlığa ulaşmış olması çok şey atlattığını gösteriyor."

Wellfleet Shellfish Company ıstakozun pazara çıkmasına izin vermedi. Şirketten yapılan açıklamada "Pazara gitmek yerine çok daha özel bir yere gidiyor" denildi.

ABD'NİN EN ESKİ AKVARYUMUNA BAĞIŞLANDI

Istakoz, 1875'te kurulan ve ABD'nin halka açık en eski akvaryumu olan Woods Hole Bilim Akvaryumu'na bağışlandı. Akvaryum şu anda tadilatta olduğu için canlı geçici olarak Deniz Biyolojisi Laboratuvarı'ndaki bir tankta tutuluyor. Akvaryum yeniden açıldığında sergilenen ilk hayvanlardan biri olacak.

Görevliler ıstakoza henüz bir isim vermedi. Önce karakterini tanımak, ardından ona uygun bir isim bulmak istiyorlar.

DOĞANIN RENK PALETİ

Istakozların renk çeşitliliği bilim dünyasının ilgisini çeken bir konu. Çift renkli bireyler 50 milyonda bir görülürken mavi ıstakozlar 2 milyonda bir, benekli turuncu-siyah "calico" ıstakozlar 30 milyonda bir, pamuk şeker tonlarındaki bireyler ise 100 milyonda bir ortaya çıkıyor. Tamamen beyaz albino ıstakozlar da doğada rastlanan en nadir örnekler arasında yer alıyor.