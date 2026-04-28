Parayı çekmek için mezarı açtı! Kardeşinin iskeletiyle bankaya gitti

Hindistan’ın doğusundaki Odisha eyaletinde yaşanan sıra dışı olay, hem yetkilileri hem de kamuoyunu şaşkına çevirdi. Jeetu Munda isimli bir adam, hayatını kaybeden kız kardeşinin hesabında bulunan parayı çekmek isterken beklenmedik bir engelle karşılaştı.

İddiaya göre Munda, defalarca bankaya giderek kız kardeşinin vefat ettiğini anlatmaya çalıştı. Ancak banka görevlileri, işlemin gerçekleştirilebilmesi için hesap sahibinin bizzat şubeye gelmesi gerektiğini belirtti. Söylenenlere göre, ölüm bilgisini kabul etmeyen görevliler, resmi prosedürleri anlatmak yerine aynı talebi tekrarladı.

OKUMA YAZMA BİLMİYORDU

Hindistan'da okuma yazması olmayan bir adam, kız kardeşinin hesabındaki parayı çekemeyince mezarını açıp cenazeyi bankaya götürdü.

Yaşadığı çaresizlik giderek büyüyen Munda, sonunda akıl almaz bir karar aldı. Kız kardeşinin mezarını açan adam, kalıntıları çıkararak bankaya götürdü. Bu sıra dışı girişim, olayın kısa sürede yetkililere bildirilmesine neden oldu.

Polis devreye girerken, olayın ardında bilgisizlik ve iletişim eksikliğinin olduğu vurgulandı. Yerel emniyet yetkilileri, Munda’nın okuma yazma bilmediğini ve miras işlemleri ya da banka prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade etti. Aynı zamanda banka çalışanlarının da gerekli yönlendirmeyi yapmadığına dikkat çekildi.

KALINTILAR YENİDEN TOPRAĞA VERİLDİ

Olayın ardından iskelet kalıntıları polis gözetiminde yeniden toprağa verilirken, yetkililer benzer durumların yaşanmaması için kırsal bölgelerde bilgilendirme çalışmalarının artırılması gerektiğini belirtti.

Yaşananlar, bürokratik kurallar ile insan gerçekliği arasındaki uçurumun çarpıcı bir örneği olarak kayıtlara geçti.