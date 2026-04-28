Moskova'da inşaatta yangın: 8 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da yapımı süren bir binada meydana gelen yangın felaketle sonuçlandı. Şehrin kuzey kesiminde bulunan şantiyede yükselen alevler kısa sürede yapının ikinci ve üçüncü katlarını etkisi altına aldı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda olay yerinde 8 kişinin yaşamını yitirdiği kesinleşti.

GENİŞ BİR ALANDA ETKİLİ OLDU

Rusya Acil Durumlar Servisi ekiplerinin müdahale ettiği yangının yaklaşık bin 400 metrekarelik bir sahaya yayıldığı açıklandı. İtfaiye birimlerinin yoğun çabası sonucunda alevler çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınabildi.

Soğutma çalışmalarının ardından enkaz alanına giren uzmanlar can kayıplarının yaşandığı bölgelerde teknik incelemelere başladı.

ADLİ TAHKİKAT DERİNLEŞTİRİLİYOR

Bölgeye sevk edilen adli tıp uzmanları ve teknik heyetler yangının çıkış nedenine dair delil toplama sürecini yürütüyor. Hayatını kaybeden işçilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken şantiye çevresindeki güvenlik kordonu genişletildi.

Olay yerinde gerekli çalışmaların ve incelemelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, binayı inşa eden şirket çalışanlarının sorguya alındığı aktarıldı. (AA)