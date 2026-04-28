Mardin’de yangın: Elektrik panosu alev topuna döndü!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde merkez Yeni Mahalle 504’üncü Sokak’ta bulunan bir elektrik panosu büyük bir gürültüyle patladı. Yeni Mahalle sakinlerini korkutan olayda panodan yükselen alevler kısa sürede tüm düzeneği sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye görevlisi ve enerji şirketi temsilcisi yönlendirildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangına müdahale öncesinde mahalledeki elektrik akımı güvenlik gerekçesiyle kesildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde alevler çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Sarıyer'de 5 katlı binada yangın: Alevler tüm çatıyı sardı

PANİK ANLARI KAYDEDİLDİ

Sokak ortasında yaşanan tehlikeli anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. Söndürme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekipler bölgede hasar tespit ve onarım çalışması yürüttü. (DHA)