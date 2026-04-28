Sarıyer'de 5 katlı binada yangın: Alevler tüm çatıyı sardı

Yayınlanma:
İstanbul Sarıyer'de sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sararak mahallede büyük paniğe yol açtı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle bina sakinleri hızla tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin alt katlara sıçraması önlendi.

Olay, saat 09.45 sıralarında Sarıyer'in Bahçeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinlerinin yaşadığı 5 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çatının tamamını etkisi altına aldı.

BİNA HIZLA TAHLİYE EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine, binada ikamet eden vatandaşlar tedbir amaçlı olarak ekiplerce tahliye edildi. Şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

YARIM SAATLİK YOĞUN MÜDAHALE

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına aldı. Söndürme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, itfaiye erleri çatıda soğutma çalışması gerçekleştirdi.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Çevrede paniğe neden olan ve maddi hasara yol açan yangınla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı. Yangının kesin çıkış sebebi, itfaiye raporunun ardından netlik kazanacak. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

