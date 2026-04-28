Marmaris'e dev kruvaziyerle binlerce turist geldi

Muğla’nın turizm merkezlerinden Marmaris, dev yolcu gemilerini ağırlamaya devam ediyor. Kuşadası Limanı’ndan hareket ederek rotasını Güney Ege’ye çeviren dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Marmaris Cruise Port Limanı’na giriş yaptı.

BİNLERCE TURİST AYNI ANDA İLÇEYE GELDİ

Marmaris Limanı’nın büyük iskelesine yanaşan 333 metre uzunluğundaki dev gemide toplamda 3 bin 280 yolcu ile bin 520 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte gemiden ayrılan turist kafileleri ilçenin farklı noktalarına dağıldı. Ziyaretçilerin ilk durakları arasında tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Çarşısı ve yat limanı yer aldı.

TARİHİ VE TURİSTİK NOKTALARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

İlçe merkezinde gruplar halinde hareket eden turistler, tarihi alanları gezdikten sonra Uzunyalı Sahili’ndeki işletmelerde vakit geçirdi.

Deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda yoğunluk oluşturan yolcuların bir kısmı ise bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek için turlara dahil oldu. Özellikle Dalyan Kaunos Turu ile günübirlik koy gezileri turistlerden yoğun ilgi gördü.

ROTA İTALYA’YA ÇEVRİLECEK

Marmaris ekonomisine ve turizmine hareketlilik getiren "MSC Divina" isimli yolcu gemisi, ilçedeki ziyaretlerini tamamladıktan sonra gece saatlerinde limandan ayrılacak. Dev geminin Marmaris’ten sonraki durağının İtalya’nın Napoli Limanı olduğu öğrenildi.

Yetkililer, kruvaziyer turizminin bölgedeki hareketliliği artırmaya devam edeceğini belirtti. (AA)