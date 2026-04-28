Marmaris'e dev kruvaziyerle binlerce turist geldi

Yayınlanma:
Marmaris’e demirleyen 'MSC Divina' kruvaziyer gemisi, 3 bin 280 yolcusuyla ilçede turizm hareketliliği oluşturdu; turistler tarihi ve doğal noktaları gezerek bölge ekonomisine katkı sağladı.

Muğla’nın turizm merkezlerinden Marmaris, dev yolcu gemilerini ağırlamaya devam ediyor. Kuşadası Limanı’ndan hareket ederek rotasını Güney Ege’ye çeviren dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Marmaris Cruise Port Limanı’na giriş yaptı.

BİNLERCE TURİST AYNI ANDA İLÇEYE GELDİ

Marmaris Limanı’nın büyük iskelesine yanaşan 333 metre uzunluğundaki dev gemide toplamda 3 bin 280 yolcu ile bin 520 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte gemiden ayrılan turist kafileleri ilçenin farklı noktalarına dağıldı. Ziyaretçilerin ilk durakları arasında tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Çarşısı ve yat limanı yer aldı.

TARİHİ VE TURİSTİK NOKTALARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

İlçe merkezinde gruplar halinde hareket eden turistler, tarihi alanları gezdikten sonra Uzunyalı Sahili’ndeki işletmelerde vakit geçirdi.

Deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda yoğunluk oluşturan yolcuların bir kısmı ise bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek için turlara dahil oldu. Özellikle Dalyan Kaunos Turu ile günübirlik koy gezileri turistlerden yoğun ilgi gördü.

Dev kruvaziyer gemisi denizden ceset topladıDev kruvaziyer gemisi denizden ceset topladı

ROTA İTALYA’YA ÇEVRİLECEK

Marmaris ekonomisine ve turizmine hareketlilik getiren "MSC Divina" isimli yolcu gemisi, ilçedeki ziyaretlerini tamamladıktan sonra gece saatlerinde limandan ayrılacak. Dev geminin Marmaris’ten sonraki durağının İtalya’nın Napoli Limanı olduğu öğrenildi.

Yetkililer, kruvaziyer turizminin bölgedeki hareketliliği artırmaya devam edeceğini belirtti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Türkiye
Dört bin 600 kişi Kuşadası'nda: Kimisi ziyarete kimisi alışverişe koştu
Dört bin 600 kişi Kuşadası'nda: Kimisi ziyarete kimisi alışverişe koştu
Gaziantep'te sel felaketi: 1 kişinin cansız bedeni bulundu
Gaziantep'te sel felaketi: 1 kişinin cansız bedeni bulundu
26 yıl geçti katil bulunamadı: Çağla Tuğaltay cinayetinde şüpheli 4 isim için fethi kabir talebi
26 yıl geçti katil bulunamadı: Çağla Tuğaltay cinayetinde şüpheli 4 isim için fethi kabir talebi