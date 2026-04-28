Teröristlerle çatışan polisler ile dalga geçmişlerdi: Plaza çalışanları hakkında istenen ceza belli oldu!

Yayınlanma:
Son dakika haberi... İsrail Konsolosluğu yakınındaki güvenlik operasyonunu izleyip güldükleri iddia edilen 8 plaza çalışanı hakkında “emniyet teşkilatını alenen aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu’nun bulunduğu binanın çevresinde yaşanan ve polis ile IŞİD'li teröristler arasında çatışmaya sahne olan olay sırasında, müdahaleyi izleyip güldükleri iddia edilen plaza çalışanları hakkında iddianame hazırlandı.

Şüpheliler, polisle alay etme niyetleri olmadığını savunurken, savcılık kamera kayıtlarının bunun aksini gösterdiğini belirtti.

HaberTürk'te yer alan habere göre; soruşturma dosyasına göre, olay anında plazadaki çalışanların pencereden dışarı bakarak polis müdahalesini izlediği ve birlikte gülüştükleri kamera görüntülerine yansıdı. Savcılık, bu görüntülerin tesadüfi olmadığını ve davranışların eylem niteliği taşıdığını değerlendirdi.

5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kamuoyunda geniş yankı oluştuğu, olayın tepki çektiği ifade edildi. İddianamede, şüphelilerin kamu görevlilerini küçük düşürücü bir algı oluşturduğu ve toplumda kutuplaşmaya yol açabilecek içerik ürettiği öne sürüldü. Savcılık, tüm bu gerekçelerle 8 kişi hakkında “emniyet teşkilatını alenen aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

