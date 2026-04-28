Ağa takılan yavru yunus balıkçılar sayesinde kurtuldu

Sinop’un Türkeli ilçesinde ağlara takılan yavru yunus, balıkçıların zamanla yarıştığı titiz çalışmasıyla kurtarılarak yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu.

Sinop’un Türkeli ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, ağlarını denize bıraktıktan bir süre sonra beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Küçük boy tekneleriyle Karadeniz’in serin sularında mesai yapan balıkçılar, ağırlaşan ağlarını çektiklerinde içinde bir yunus yavrusu olduğunu fark etti.

MAVİ SULARA DÖNÜŞ

Ağın gözlerine dolanan yavru yunusu kurtarmak için zaman kaybetmeden harekete geçen ekip, titiz bir çalışma başlattı. Yunusun zarar görmemesi için büyük çaba sarf eden balıkçılar, hayvanı ağlardan tamamen arındırdıktan sonra doğal ortamına geri bıraktı.

AĞLARDAN ÖZGÜRLÜĞE YOLCULUK

Sağlıklı bir şekilde tekrar mavi sulara dönen yunusun o anları, denizin bereketine ve doğaya duyulan saygıya dair umut dolu bir görüntü oluşturdu. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

