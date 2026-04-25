3,2 milyon dolarlık balık Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Japonya'nın Aomori bölgesi açıklarında bulunan Oma sularında avlanan devasa bir deniz canlısı ticaret dünyasında büyük yankı uyandırdı. Toplam 243 kilogram ağırlığında olan ton balığı başkent Tokyo'nun ünlü Toyosu Balık Pazarı'nda düzenlenen özel bir açık artırmayla görücüye çıktı. Yılın ilk ticari faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlikte verilen teklifler uluslararası ekonomi çevrelerinde de dikkatle takip edildi.

MİLYON DOLARLIK SUŞİ MALZEMESİ

Kyodo'nun haberine göre, ülke genelinde geniş bir suşi restoran zinciri olan Sushizanmai firmasının sahibi Kiyomura şirketi açık artırmanın galibi oldu. Şirket yetkilileri 5 Ocak tarihinde düzenlenen bu geleneksel ihalede en yüksek fiyatı vererek balığı bünyesine kattı.

Söz konusu satışın maliyeti 510,3 milyon yen yani yaklaşık 3,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Devasa balık satın alma işleminin tamamlanmasının ardından parçalara ayrılmak üzere Tsukiji bölgesindeki ana işletmeye götürüldü.

RESMİ DÜNYA REKORU TESCİLLENDİ

Hazırlık aşaması tamamlanan ton balığı restoran zincirinin Japonya'daki tüm şubelerine dağıtılarak müşterilere servis edildi. Ticari verilerin ve ihale belgelerinin detaylı incelenmesinin ardından bu yüksek bedelli alışveriş resmi bir statü kazandı.

Kiyomura şirketi açık artırmada bir balığa ödenen en yüksek meblağ ile Guinness Dünya Rekoru'nu kırmayı başardı. Kyodo haber ajansı tarafından aktarılan bu gelişme balıkçılık sektöründe tarihi bir başarı olarak nitelendirildi.

Restoran zincirinin ana şubesinde 20 Nisan'da düzenlenen törende Guinness sertifikasını alan şirketin sahibi Kiyoshi Kimura, "Önümüzdeki yıl ve sonrasında da yüksek kaliteli ton balığı sunmaya devam edeceğiz." dedi. (AA)