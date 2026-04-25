Yedi yıl boyunca limanda çürümeye terk edilen efsanevi gemi, 10 dolara satın alınarak restore edildi. Binlerce saatlik emeğin ardından okyanuslara geri dönmeye hazırlanıyor.

6 BİN BALİNAYI KURTARAN GEMİ HURDAYA GİDİYORDU

Sea Shepherd'ın efsanevi amiral gemisi MV Steve Irwin, on yılı aşkın süre boyunca Güney Okyanusu'nda balina avcılarına karşı mücadele etti. Görevde olduğu süre boyunca gemi, Japon balina avcılığı filolarına müdahale etti, yasadışı Çin sürükleyici ağ gemilerini durdurdu.

Sea Shepherd'ın verilerine göre bu süreçte 6 binden fazla balinanın hayatı kurtarıldı.

Ancak adını Avustralyalı efsane belgeselci Steve Irwin'den alan gemi 2019'da emekliye ayrıldı ve Hong Kong'da bir hurdalığa gönderilmek üzere sıraya girdi.

"SAHİP OLDUĞUM HER ŞEYİ SATTIM"

Gemiyi hurdaya gitmekten kurtaran isim Ship4Good'un kurucusu ve kaptanı Kerrie Goodall oldu. Goodall gemiyi sadece 10 dolara satın aldı.

"Hurdaya çıkarılacaktı. Bu gemi Avustralya denizcilik tarihinin önemli bir parçası" diyen Goodall, 2022'den bu yana gönüllü bir ekiple birlikte restorasyona devam ediyor.

Goodall tek başına yaklaşık 4 bin saat çalıştı. Geminin pasını temizledi, iç mekanlarını yeniledi, ve uygun boyama tekniğini öğrenmek için yerel bir boya şirketinde çalıştı.

Restorasyonu finanse edebilmek için tüm işletmelerini ve mülklerini satan Goodall, "Bu benim mirasım. Sahip olduğum her şeyi sattım ... Bu bir çevreci savaş gemisi ve anılmayı hak ediyor." dedi.

MÜZE OLACAKTI, TEKRAR DENİZE AÇILIYOR

Gemi için başlangıçta yüzen müze ve etkinlik alanı planlanmıştı. Ancak mühendis ve gönüllü Steve Ward'ın katkılarıyla proje büyüdü ve gemi yeniden denize açılabilecek duruma getirildi.

Mavi-gri kamuflaj boyasıyla yedi yıldır demirlediği Newcastle Limanı'nın simgesi haline gelen gemi artık Melbourne Docklands'e hareket edecek.

TEMİZLİK VE KORUMA GÖREVLERİ BAŞLIYOR

Ship4Good adıyla yeni dönemine başlayan gemi, yılda iki aya kadar Avustralya'nın doğu kıyısında aktif görev yapacak. Planlanan kampanyalar arasında deniz atıklarının temizlenmesi ve istilacı türlerin kontrolü bulunuyor. Gemi limandayken ise halka açık turlara ev sahipliği yapacak.