Yarısı tırın altına giren araçtan burnu bile kanamadan çıktı!

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi’nde, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, İbrahim Coşkun’un kullandığı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tıra arkadan çarptı.

Kerkük'te katliam gibi kaza! 38 araç birbirine girdi: Ağır yaralılar Türkiye'de tedavi edilecek

Çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU!

Meydana gelen kaza nedeniyle otomobilin yarısı tırın altına girerken sürücü İbrahim Coşkun, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Manevra yapan motosikletli genç park halindeki araca çarptı: Kaza anı kamerada

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI!

Kaza ile ilgili inceleme başlattığı ifade edildi. (DHA)