Kerkük'te katliam gibi kaza! 38 araç birbirine girdi: Ağır yaralılar Türkiye'de tedavi edilecek

Irak’ın Kerkük kentindeki Süleymaniye kara yolu girişinde bir TIR ile çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Çarpışmanın etkisiyle olay yerinde yangın çıktığını belirten yetkililer, yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammet Seman Ağa, basına yaptığı açıklamada, kent merkezindeki Azadi semtinde seyir halindeki bir tırın freninin arızalanması sonucu 37 araca çarptığını belirtti.

7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 23 kişinin yaralandığını aktaran Ağa, ağır yaralıların tedavisinin Türkiye'de yapılacağını söyledi. Vali Ağa, kaza nedeniyle Kerkük'te bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Ağa, benzer kazaların önüne geçilmesi amacıyla uzun araçların 08.00-24.00 saatleri arasında kent merkezine girişinin yasaklandığını kaydetti. (AA)