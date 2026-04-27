Uyurken dehşet! Sevgilisinin odasına “patlayıcı” attı

ABD’nin New York eyaletine bağlı Long Island’da yaşanan olay, geçtiğimiz yıl Mart ayında yaşanan bir çift kavgasının ardından meydana geldi. İddialara göre 35 yaşındaki Keyonna Waddell ile erkek arkadaşı arasında çıkan sert tartışma sonrasında iki taraf da kısa süreliğine evden ayrıldı.

Olayın devamında erkek arkadaşın eve geri dönerek uykuya çekildiği, Waddell’in ise bir süre sonra tekrar eve geldiği belirtildi. Savcılık dosyasına göre kadın, bu sırada partnerinin bulunduğu odaya el yapımı bir patlayıcı bıraktı.

PATLAYICININ SESİNE UYANDI

Uyku halindeyken çıkan tıslama sesiyle uyanan adamın, yerde yanan cismi fark ettiği aktarıldı. Alevi söndürmeye çalıştığı ancak başarılı olamayınca patlayıcıyı dışarı atmaya çalıştığı sırada büyük bir patlama meydana geldi. Olayda adamın elinin ciddi şekilde zarar gördüğü ve büyük bölümünü kaybettiği öğrenildi.

UYARILARI CİDDİYE ALMADI

Saldırının ardından odadan yaralı halde çıkan kişinin, olay yerinden uzaklaşan Waddell’i gördüğü ifade edildi. Savcılık, sanığın daha önce de tehdit içerikli ifadeler kullandığını ve patlayıcı kullanabileceğine dair uyarılarda bulunduğunu, ancak mağdurun bunları ciddiye almadığını bildirdi.

Saldırı ve yasa dışı patlayıcı bulundurma suçlamalarıyla yargılanan Waddell’in 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu, bir sonraki duruşmasının 27 Mayıs’ta yapılacağı açıklandı.