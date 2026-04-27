Kainat güzeli gelinini kurşuna dizen kayınvalide köşe bucak aranıyor! Tüm ülke alarma geçti

Yayınlanma:
Meksika’da eski güzellik kraliçesi Carolina Flores Gomez, kayınvalidesinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis geniş çaplı operasyon başlattı.

Mexico City’de polis ekipleri, eski güzellik kraliçesi Carolina Flores Gomez’i öldüren kayınvalidenin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

27 yaşındaki Gomez, 15 Nisan’da evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Gomez’in kayınvalidesine su getirmek üzere evin arka kısmına gittiği, ardından gelen kayınvalidesinin ona altı el ateş ettiği görüldü.

Kayıtlarda kısa süre sonra odaya giren eşi Alejandro Gomez’in, kucağında bebekle annesine neden ateş ettiğini sorduğu, kayınvalidenin ise “Beni kızdırdı. Sen benimsin, onu senden aldım” şeklinde yanıt verdiği aktarıldı.

CİNAYET BİR GÜN SONRA BİLDİRİLDİ

Yetkililer, Alejandro Gomez’in olayı polise bir gün gecikmeli olarak bildirdiğini açıkladı. Bu süre içinde zanlının kaçtığı ve izini kaybettirdiği belirtildi. Erika Maria isimli kayınvalide hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

GERİLİM HAMİLELİK SONRASI ARTMIŞ

Yerel basına konuşan bir yakın arkadaşı, Gomez’in kayınvalidesiyle uzun süredir sorun yaşadığını ifade etti. Arkadaşına göre Gomez, “Beni sevmiyor. Hamile kaldığımdan beri durum daha da kötüleşti, sürekli huzurumu kaçırıyor” demişti. Cinayet ülke genelinde büyük tepki toplarken, Gomez’in memleketi Baja California’da hafta sonu adalet çağrısıyla protestolar düzenlendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

