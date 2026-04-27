İran'dan beklenmedik karar! Nükleer görüşmeleri durdurup yeni planı açıkladı

ABD basınının iddialarına göre İran yönetimi, nükleer dosyada yaşanan iç görüş ayrılıkları nedeniyle dikkat çekici bir strateji değişikliğine hazırlanıyor.

İran'dan net mesaj: Çıkarlarımız güvence altına alınmadan adım yok

Axios'un haberinde Tahran'ın, müzakereleri doğrudan nükleer program üzerinden yürütmek yerine, bölgesel gerilimlerin azaltılması ve ekonomik baskıların hafifletilmesine odaklandığı öne sürüldü.

PLANIN MERKEZİNDE HÜRMÜZ VAR

Planın merkezinde ise Hürmüz Boğazı’ndaki tansiyonun düşürülmesi bulunuyor. İran’ın, deniz trafiği ve enerji akışını etkileyen mevcut gerilimin azaltılması karşılığında ateşkes sürecinin kalıcı hale getirilmesini gündeme getirdiği belirtiliyor.

Bu adımın, ABD’nin İran üzerindeki en önemli baskı araçlarından biri olan ekonomik yaptırım kartını zayıflatabileceği yorumları yapılıyor.

TRUMP EKİBİ TOPLADI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, gelişmeler üzerine ulusal güvenlik ekibini Beyaz Saray’da acil toplantıya çağırdığı bildirildi. Trump’ın daha önce yaptığı açıklamalarda, enerji akışındaki olası bir kesintinin İran ekonomisi üzerinde ağır sonuçlar doğuracağını vurguladığı hatırlatılıyor.

WASHINGTON MESAFELİ

Diplomasi trafiği ise son günlerde hız kazanmış durumda. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Pakistan, Umman ve Türkiye gibi arabulucu ülkelerle yoğun temaslar yürüttüğü ve görüşmelerde nükleer başlıkta ülke içinde tam bir uzlaşı sağlanamadığını aktardığı öne sürüldü.

Beyaz Saray cephesi ise gelen teklife temkinli yaklaşıyor. Yapılan açıklamada ABD’nin süreci kamuoyu üzerinden değil, doğrudan diplomatik kanallar aracılığıyla değerlendireceği belirtilerek “Washington’un önceliği Amerikan çıkarlarıdır” mesajı verildi.