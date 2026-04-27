Ünlü yıldızın konser hazırlığı faciaya dönüştü! Teknisyen sahnede feci şekilde öldü

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde Shakira’nın ücretsiz konseri için sahne kurulum çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında bir teknisyen hayatını kaybetti. Olay, Copacabana Plajı’ndaki hazırlıkları bir anda durma noktasına getirdi.

Rio de Janeiro’da Kolombiyalı yıldız Shakira’nın dünya turnesi kapsamında gerçekleştireceği büyük konser öncesi hazırlıklar trajik bir kazayla gölgelendi.

Ünlü sanatçının 2 Mayıs’ta sahne alacağı Copacabana Plajı’nda kurulum çalışmaları sürerken, sahnede kullanılan bir kaldırma sisteminde meydana gelen arıza sonucu bir teknisyen ağır şekilde yaralandı. Olay yerinde bulunan ekiplerin tüm müdahalesine rağmen teknisyen kurtarılamadı.

EKİPMAN ARASINDA SIKIŞTI

Yerel itfaiye birimlerinden yapılan açıklamada, işçinin ekipman arasında sıkışarak ciddi şekilde ezilme travması yaşadığı ve hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

Organizasyon şirketi Bonus Track tarafından yapılan kısa açıklamada, “Yaşanan kazadan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Tüm müdahalelere rağmen mesai arkadaşımızı kaybettik” ifadelerine yer verildi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Olay sırasında bölgede bulunan görgü tanıkları, sahne yapısında ani bir çökme benzeri hareket yaşandığını ve ardından panik başladığını aktardı. Bir tanık, “Herkes bir anda koşmaya başladı, sonra sahne bölümünde bir kişinin sıkıştığı söylendi” sözleriyle yaşananları anlattı.

Buna rağmen Shakira’nın planlanan konser programında bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konserin 2 Mayıs’ta gerçekleşmesinin planlandığı bildiriliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

