İsrail siyasetinde şok ittifak! Eski rakipler Netanyahu’ya karşı güçlerini birleştirdi

İsrail siyasetinde dengeleri değiştirecek dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Eski başbakanlar Yair Lapid ve Naftali Bennett, yaklaşan seçimlerde Binyamin Netanyahu’ya karşı güçlerini birleştirme kararı alarak “Yahad” adlı yeni bir yapı altında buluştu.

İki eski rakip siyasetçi, uzun süredir konuşulan olası iş birliğini resmileştirerek yeni bir siyasi oluşum çatısı altında birleşme yoluna gitti. “Yahad” (İbranice “birlikte”) adını taşıyan bu yeni yapı, merkez ve sağ çizgideki iki farklı siyasi geleneği aynı hedefte buluşturmayı amaçlıyor.

BİRLİK MESAJI

Ortak açıklamada Lapid ve Bennett, İsrail’de derinleşen siyasi kutuplaşmaya son vermek ve ülkeyi “yeniden inşa etmek” istediklerini vurguladı. Bennett, birlik mesajını “Toplumsal ayrışma dönemi geride kalmalı” sözleriyle ifade ederken, Lapid ise değişim ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu ve seçmenin tek bir alternatif etrafında toplanmasının kritik rol oynayabileceğini savundu.

ESKİ KOALİSYONA YENİ FORMAT

Siyasi kulislerde bu hamle, 2021’de kurulan ve kısa süre görevde kalan koalisyonun yeniden farklı bir formatta canlanması olarak değerlendirildi. O dönem Lapid ve Bennett, geniş ideolojik yelpazeye sahip bir hükümet kurmuş ancak iç anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet yaklaşık bir buçuk yıl içinde dağılmıştı.

NETANYAHU'NUN OYLARI SALLANTIDA

Yeni ittifakın seçimlere etkisi şimdiden tartışma konusu. Anketler, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi’nin hâlâ güçlü bir taban koruduğunu ancak tek başına hükümet kurmak için yeterli çoğunluğa ulaşmakta zorlanabileceğini gösteriyor. Öte yandan Bennett ve Lapid’in birleşmesiyle oluşan yeni yapının da parlamentoda ciddi bir sandalye sayısına ulaşabileceği öngörülüyor.

ESKİ BAKANDAN DESTEK

Siyasi denklemi etkileyen bir diğer unsur ise eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın bu birleşime destek vermesi oldu. Bu destek, muhalefet cephesinde daha geniş bir blok oluşabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

İsrail’de son yıllarda hem hükümet krizleri hem de sokak protestolarıyla şekillenen siyasi atmosfer, bu yeni ittifakla birlikte yeniden hareketlenmiş durumda. Özellikle yargı reformları ve güvenlik politikaları etrafında yoğunlaşan tartışmalar, seçim sürecini daha da kritik hale getiriyor.

İSRAİL SİYASETİNDE YENİ DÖNEM SİNYALİ

Naftali Bennett, siyasi kariyerine sağ kanatta başlamış, zamanla ülke yönetiminde farklı görevler üstlenmiş bir isim olarak biliniyor. Yair Lapid ise gazetecilikten siyasete geçiş yaparak merkez siyasette önemli bir figüre dönüşmüştü. İki liderin farklı geçmişlere rağmen aynı çatı altında buluşması, İsrail siyasetinde yeni bir dönemin işareti olarak yorumlandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

