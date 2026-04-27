Bir hastayı yanlış organ ameliyatıyla öldürmüştü! Bu kez şoförlük yaparken yakalandı

Yayınlanma:
ABD’nin Florida eyaletinde görev yaptığı dönemde yanlış organı alarak bir hastanın ölümüne neden olmakla suçlanan doktor Thomas Shaknovksy, taksicilik yaparken tutuklandı. Polis, 44 yaşındaki doktoru Miramar Beach’te yolcu taşıdığı sırada gözaltına alırken, araçtaki iki yolcu yaşananları dehşet içinde izledi.

ABD’de büyük yankı uyandıran olay Florida’da yaşandı. Hakkında “ikinci derece adam öldürme” suçlaması bulunan doktor Thomas Shaknovksy, görev dışındayken bir yolcu taşıma platformu olan Lyft için çalışırken polis tarafından yakalandı.

Walton County Şerif Ofisi ekipleri, 13 Nisan’da Miramar Beach bölgesinde Shaknovksy’yi aracını sürerken durdurdu. Polis, şüpheliyi araçtan indirerek kelepçeledi. O sırada araçta bulunan iki yolcu ise gözaltı anına tanıklık etti.

Shaknovksy’nin bir yılı aşkın süredir Lyft şoförlüğü yaptığı ve platformda yüksek puanlı bir profilinin bulunduğu belirtildi. Ancak şirket, gözaltı sonrası hesabın askıya alındığını açıkladı.

TIBBİ İHMALLE YARGILANIYOR

yeni-proje-2026-04-27t132803-494.jpg

Doktor, 2024 yılında 70 yaşındaki bir hastaya yapılan ameliyatta yanlış organı çıkardığı ve hastanın ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanıyor. Söz konusu operasyonun “laparoskopik splenektomi” olarak planlandığı, ancak süreçte ciddi hatalar zinciri yaşandığı öne sürüldü.

Soruşturma dosyasına göre Shaknovksy’nin ameliyat sırasında dalağı almak yerine karaciğeri çıkardığı ve hastanın aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia ediliyor. Hastanın ölümü “tıbbi ihmale bağlı cinayet” olarak değerlendirildi.

Shaknovksy’nin daha önce de farklı tıbbi ihmal iddialarıyla karşı karşıya olduğu, tıp lisansının ise olay sonrası iptal edildiği bildirildi. Zanlının 19 Mayıs’ta mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

