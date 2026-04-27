Suikast girişimi atlatıldı ama tartışma bitmedi! Bu sefer de tahliye sırası olay oldu

ABD’de siyaset ve medya dünyasını bir araya getiren Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin geleneksel yemeği, bu kez beklenmedik bir krizle kesintiye uğradı. Canlı yayınlanan organizasyonda yemek servisinin hemen ardından yükselen sesler salonda kısa süreli paniğe neden olurken, güvenlik ekipleri uzun namlulu silahlarla hızla içeri girdi.

Trump saldırı anını ilk kez anlattı! "Yere yat dediklerinde..."

Olayın ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, saldırganın yakalandığını duyurdu. Şüphelinin otelin lobi kısmında etkisiz hale getirildiği ve üzerindeki kıyafetlerin çıkarılmış halde yüzüstü yatırıldığı anlara ait görüntüler kısa sürede basına yansıdı.

Yetkililer, olayın büyümeden kontrol altına alındığını bildirirken, bir Gizli Servis ajanının yaralandığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

TARTIŞMALAR BAŞLADI

Ancak saldırı girişiminin ardından asıl tartışma, tahliye sırasında yaşanan sıra meselesi oldu. Güvenlik ekiplerinin Başkan Yardımcısı JD Vance’i, Trump’tan önce salondan çıkarması ABD basınında ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Özellikle Trump destekçileri, bu durumu sert şekilde eleştirerek güvenlik önceliğinin yanlış belirlendiğini savundu.

Eski CIA analisti Larry Johnson, yaşananları “anlaşılması güç bir prosedür hatası” olarak nitelendirdi. Johnson’a göre, kriz anlarında birincil öncelik her zaman Başkan olmalıydı. Trump henüz salondayken Vance’in tahliye edilmiş olmasının, hem hiyerarşik hem de operasyonel açıdan ciddi bir zafiyet görüntüsü yarattığını öne sürdü.

Johnson ayrıca bu durumun, güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon eksikliğine işaret ettiğini ve ortaya çıkan görüntülerin ABD’nin küresel ölçekte zayıf algılanmasına neden olabileceğini dile getirdi.

GİZLİ SERVİS'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan güvenlik cephesinden gelen açıklamalar farklı bir tablo çizdi. MS Now’a konuşan bir Gizli Servis yetkilisi, iki ekip arasında farklı görev odakları bulunduğunu belirtti. Buna göre, Vance’in ekibi doğrudan tahliyeye yönelirken, Trump’ın koruma ekibi Başkan’ın çıkarılacağı koridorun tamamen güvenli hale getirilmesini bekledi. Bu nedenle Başkan Yardımcısı’nın daha hızlı tahliye edilmiş gibi göründüğü ifade edildi.

"GÜVENLİK AÇIĞI YOK"

ABD’li yetkililer de olayın mevcut güvenlik yönergelerine uygun şekilde yönetildiğini savunarak, ortaya atılan komplo teorilerini reddetti. ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, CNN’e yaptığı açıklamada olayın bir güvenlik zafiyeti olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Blanche, şüphelinin balo salonuna ulaşamadan yakalandığını vurgulayarak, “Bu aslında büyük bir güvenlik başarısıdır” ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi siyasetçi Marjorie Taylor Greene ise farklı bir noktaya dikkat çekti. Greene, Trump’ın etrafındaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu savunarak, saldırganın manifestosunda bu zafiyetlere işaret ettiğini iddia etti ve yetkililere sert eleştiriler yöneltti.

Yaşananlar, saldırı girişiminin bertaraf edilmesine rağmen, ABD’de güvenlik protokollerinin nasıl işlediği ve kriz anlarında öncelik sıralamasının ne olması gerektiği sorularını yeniden gündemin merkezine taşıdı. (AA)