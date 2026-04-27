Trump saldırı anını ilk kez anlattı! "Yere yat dediklerinde..."

ABD Başkanı Donald Trump, 60 Minutes programında yaptığı açıklamalarla hem saldırı gecesine dair bilinmeyenleri paylaştı hem de gündeme damga vuracak çıkışlarda bulundu.

Trump suikastçısını yakını ele verdi! Otel odasında "manifestosu" bulundu

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan saldırıyı anlatan Trump, ilk anda duyduğu sesi yanlış yorumladığını söyledi.

“Büyük bir gürültü duyduk. Bunun yere düşen bir tepsi olmasını umuyordum ama değildi” diyen Trump, olayın ciddiyetini kısa sürede fark ettiklerini belirtti.

Eşi Melania Trump’ın yaşadığı korkuya da değinen Trump, “Görüntülerde yüzüne baktım, oldukça sarsılmıştı” ifadelerini kullandı.

“YERE YAT DEDİKLERİNDE ANLADIM”

Güvenlik ekiplerinin yönlendirmesiyle yere yattığını anlatan Trump, o anları şöyle aktardı:

“‘Yere yatın’ dediklerinde bunun ciddi bir durum olduğunu anladım. Önce ayakta kaldım ama sonra kendimi yere bıraktım. Endişeli değildim. Hayat bu. Çılgın bir dünyada yaşıyoruz. Kusursuz bir durum içinde olma şansınızı gerçekten artırabilirsiniz ama bazen bir şeyler oluverir. Neler olup bittiğini görmek istedim, çünkü ben başkanım. Saklanmam gerekirdi. Ancak bir faydam dokunabilir mi diye görmek istedim. Onları izledim çünkü kapıda neler olup bittiğini görebiliyordum. Ayrıca o kapılardan giren bir sürü çok güçlü, fiziksel olarak kuvvetli kolluk kuvveti mensubu gördüm. Bu beni çok güvende hissettirdi. Kimsenin onları aşmasına imkan yoktu.”

Tahliye sürecinde merakının işleri zorlaştırdığını da kabul eden Trump, “Ne olduğunu görmek istedim, bu da müdahaleyi biraz yavaşlatmış olabilir” dedi.

CANLI YAYINDA GERİLİM

Programda saldırganın manifestosuna değinilmesi üzerine Trump’ın öfkesi dikkat çekti.

Sunucuya sert sözlerle yüklenen Trump, “Bu manifestoyu burada okumamalıydınız. Siz yüz karasısınız” diyerek tepki gösterdi.

Manifestodaki pedofili ve tecavüzcü suçlamalarını kesin bir dille reddeden Trump, “Ben o iddiaların hiçbiri değilim” ifadelerini kullandı.

“SALDIRGAN HASTA AMA ZEKİYDİ”

Saldırganın geçmişine dair değerlendirmelerde bulunan Trump, dikkat çekici bir profil çizdi:

“Ortada hasta insanlar var. Ama bazıları aynı zamanda çok zeki” diyen Trump, saldırganın iyi bir eğitim aldığını da vurguladı.

Olayın büyük ölçüde bireysel olduğunu düşündüğünü belirten Trump, saldırganı “yalnız kurt” olarak nitelendirdi.

“ETKİLİ BAŞKANLAR HEDEF OLUR”

Kendisine yönelik saldırıların nedenine ilişkin soruya ise Trump, şu yanıtı verdi:

“Hep etkili olan başkanların peşine düşerler. Biz ülkenin gidişatını tamamen değiştirdik. Bir şeyler başaran başkanların peşine düşüyorlar. Benim yaptıklarıma bakarsanız, bu ülkenin gidişatını tamamen tersine çevirdik. Aslında ölü olan, can çekişen bir ülkeyi devraldık ve onu dünyanın en gözde ülkesi haline getirdik. Venezuela ile bir mücadele, bir savaş, adına her ne derseniz deyin, öyle bir şey yaşadık. Bunu çok kesin bir zaferle kazandık ve şu an Venezuela ile harika bir ilişkimiz var. Çok kârlı bir ilişki oldu. Ve şu an İran'dayız. Diğer başkanların da bunu yapması gerekirdi ama yapmamayı tercih ettiler. Yapmalılardı. Bunu yapmayarak çok feci bir hata yaptılar.”

“İNTERNET İNSANLARI RADİKALLEŞTİRİYOR”

Trump, saldırıların arkasında toplumsal değişimlerin de etkili olduğunu savundu.

“İnternet insanları ruhsal olarak hasta etti” diyen Trump, dijital çağın hem fırsatlar hem de ciddi riskler barındırdığını ifade etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE ÖVGÜ

Olayda görev alan güvenlik ekiplerinin müdahalesini “inanılmaz” olarak nitelendiren Trump, saldırganın kısa sürede etkisiz hale getirildiğini belirtti.

“Çok profesyoneldiler. Anında tepki verdiler ve büyük bir felaketi önlediler” dedi.