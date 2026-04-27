Trump suikastçısını yakını ele verdi! Otel odasında "manifestosu" bulundu

Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan suikast saldırısının ardından gözaltına alınan şüphelinin otel odasında, Donald Trump ve yönetimini hedef aldığı iddia edilen bir “manifesto” bulunduğu öne sürüldü. Belgelerde, üst düzeyden alt kademeye kadar yetkililerin hedef listesine alındığı dikkat çekti.

ABD’de büyük yankı uyandıran Başkan Donald Trump'a yönelik silahlı saldırı girişiminin perde arkasına dair çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yetkili kaynaklara göre, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin Washington’daki geleneksel yemeği sırasında yaşanan panik öncesinde, şüpheli Cole Thomas Allen’ın kaldığı otel odasında dikkat çekici notlar bulundu.

Amerikan basınına konuşan kaynaklar, söz konusu notların yetkililer tarafından “manifesto” olarak nitelendirildiğini aktardı. İddialara göre Allen, metinde Donald Trump yönetiminde görev yapan isimleri “en yüksek rütbeden en düşüğe doğru” sıralayarak hedef almayı planladığını yazdı. Belgede ayrıca, hedeflerin “yalnızca gerekirse” saldırıya uğrayacağı ifadeleri yer aldı.

YAKINLARI İHBAR ETTİ

Olayın ortaya çıkmasında ise şüphelinin yakın çevresinin rol oynadığı öne sürüldü. CBS News’e konuşan kaynaklara göre, Allen’ın saldırı planını kaleme aldığını fark eden bir yakını durumu polise bildirdi. Bu ihbarın ardından güvenlik güçlerinin hızla harekete geçtiği belirtildi.

Aile üyelerinden birinin ifadesi de dikkat çekici. Buna göre şüphelinin son dönemde giderek radikalleşen bir dil kullandığı ve “dünyadaki sorunları çözmek adına bir şeyler yapma” fikrine saplantılı hale geldiği iddia edildi.

"DOST CANLISI SUİKASTÇİ"

Öte yandan bazı ABD medya kuruluşları, Allen’ın notlarında kendisini “dost canlısı federal suikastçı” olarak tanımladığını yazdı. Bu ifade, soruşturmanın seyrine dair soru işaretlerini artırdı.

Hatırlanacağı üzere olay gecesi, yemek sırasında duyulan silah sesleri üzerine büyük panik yaşanmış, Donald Trump koruma ekipleri tarafından hızla salondan çıkarılmıştı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında bir gizli servis ajanının yaralandığı, ancak sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

"ASLA BİLEMEZSİNİZ"

Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, şüphelinin yakalandığını duyururken saldırının uluslararası bir bağlantısı olup olmadığı sorusuna ise “Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz” yanıtını vermişti.

Soruşturma çok yönlü olarak sürerken, ele geçirilen notların olayın arkasındaki motivasyonu netleştirmede kilit rol oynaması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

