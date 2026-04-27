ABD'nin en yaşlı adamı uzun yaşamın reçetesini verdi! Yalnızca 3 kural

ABD'nin en yaşlı adamı uzun yaşamın reçetesini verdi! Yalnızca 3 kural
ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan ve 111 yaşına giren Luis Cano, uzun ömrünün ardındaki sırları açıkladı. Kolombiya kökenli Cano, karmaşık teoriler yerine günlük hayata dair üç basit alışkanlığın kendisini bir asrı aşan yaşa taşıdığını söylüyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 111 yaşına ulaşarak dikkatleri üzerine çeken Luis Cano, uzun yaşamın gizemini merak edenlere sade ama çarpıcı bir yanıt verdi.

New Jersey’de hayatını sürdüren ve dünyanın en yaşlı insanları arasında gösterilen Cano, 1914 yılında doğdu. Hayatının büyük bölümünü aktif geçiren, gençliğinde balıkçılıkla uğraşan ve havacılığa ilgi duyan Cano, bugün günlerini daha sakin bir tempoda geçiriyor. En büyük keyfi ise penceresinden dışarıyı izlemek ve gökyüzünde süzülen uçakları takip etmek.

"BU ÜÇ MADDEYİ UYGULAYIN"

10 çocuk sahibi olan Cano, kendisine yöneltilen “Bu kadar uzun yaşamayı neye borçlusunuz?” sorusuna ise beklenenden çok daha sade bir yanıt verdi.

Ona göre uzun ömrün sırrı karmaşık diyetlerde ya da mucizevi yöntemlerde değil. Cano üç temel noktayı şöyle özetliyor:

“Alkolü fazla kaçırmayın. Düzenli uyuyun. Sigara içmeyin.”

SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARA BAĞLI

Basit yaşam tarzıyla dikkat çeken Cano, sağlıklı bir ömrün aslında küçük ama istikrarlı alışkanlıklardan geçtiğini vurguladı. Yaşına rağmen zihinsel olarak aktif kalmaya çalıştığını belirten Cano, hayatı düşünmekten ve geçmişi hatırlamaktan keyif aldığını söyledi.

Uzmanlar ise bu tür uzun yaşam hikâyelerinin kesin formüller sunmasa da sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini bir kez daha hatırlattığını belirtti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

