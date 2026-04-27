Putin'den ölüme meydan okuyan gen terapisi! 150 yılık ömür kapıda mı?

Rusya’dan gelen yeni bir açıklama, insan ömrünün sınırlarını yeniden tartışmaya açtı. Geliştirilen gen terapisiyle hücre yaşlanmasının yavaşlatılması ve yaşam süresinin 150 yıla kadar uzatılması hedefleniyor.

Rusya, yaşlanmayı yavaşlatmaya yönelik geliştirdiği yeni nesil gen terapisiyle dikkatleri üzerine çekti. Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Denis Sekirinsky, Volga bölgesinde düzenlenen “Sağlıklı Uzun Ömür” konferansında yaptığı açıklamada, insan ömrünü önemli ölçüde uzatabilecek bir tedavi üzerinde çalışıldığını duyurdu.

2025 yılında başlatılan “Yeni Teknolojilerle Sağlığın Korunması Ulusal Projesi” kapsamında geliştirilen bu yenilikçi yaklaşımın, hücre yaşlanmasını tetikleyen biyolojik süreçleri hedef aldığı belirtildi. Projenin toplam bütçesinin 2 trilyon rubleyi aşarak yaklaşık 26,4 milyar dolara ulaştığı ifade edilirken, çalışmaların Yaşlanma Biyolojisi ve Tıp Enstitüsü tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

YAŞLANMA KARŞITI AŞI

Geliştirilen tedavinin temelinde, hücrelerde yaşlanmayı başlatan RAGE reseptörünün etkisiz hale getirilmesi yer alıyor. Sekirinsky, bu mekanizmanın devre dışı bırakılmasıyla hücrelerin daha uzun süre “genç” kalabildiğini ve yaşlanmaya bağlı hasarın geciktirilebildiğini vurguladı. Bilim çevrelerinde “yaşlanma karşıtı aşı” olarak anılmaya başlanan bu yöntem, kronik hastalıkların önlenmesi açısından da umut vadediyor.

HEDEF TARİH AÇIKLANDI

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise projenin takvimine ilişkin bilgiler paylaştı. Klinik çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde, gen terapisinin 2028-2030 yılları arasında geniş çapta kullanıma sunulmasının hedeflendiğini açıkladı.

150 YIL YAŞAM

Kremlin destekli bu girişim, tıp tarihinin en yüksek bütçeli projelerinden biri olarak öne çıktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce “insan ömrünün 150 yıla ulaşabileceği” yönündeki açıklamaları sonrası hız kazanan çalışmalar, ülkenin öncelikli bilimsel yatırımları arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre bu gelişme, yalnızca yaşam süresini uzatmakla kalmayıp, yaşlılığa bağlı hastalıkların önlenmesinde de yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Ancak tedavinin güvenliği ve uzun vadeli etkileri konusunda bilimsel tartışmaların sürüyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

