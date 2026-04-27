Macaristan'da 16 yıllık "Orban dönemi" kapandı: Oligarklar ülkeden kaçıyor

Macaristan’da 12 Nisan tarihinde gerçekleşen genel seçimler, ülkeyi 16 yıldır yöneten Viktor Orban döneminin kapandığını tescilledi. Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi’nin (Tisza) parlamentoda anayasa değişikliği yapabilecek bir çoğunluğa ulaşması, Macar siyasetinde köklü bir değişimin önünü açtı. Bu süreçle birlikte Orban hem partisinin genel başkanlığından hem de 36 yıllık milletvekilliği görevinden istifa ederek dokunulmazlığını kaybetmiş oldu.

OLİGARKLARIN SERVETLERİNİ KAÇIRMA GİRİŞİMLERİ

Başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Peter Magyar, seçim sonrası yaptığı sert açıklamalarda Orban döneminde kamu ihaleleriyle zenginleşen oligarkların paniğe kapıldığını belirtti. Magyar, bu isimlerin on milyarlarca forint değerindeki servetlerini ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Uruguay gibi ülkelere transfer etmeye çalıştığını vurguladı. Ulusal Vergi ve Gümrük Dairesi'ni göreve çağıran Magyar, halktan çalınan bu varlıkların dondurulması ve yurtdışına kaçışların engellenmesi için acil önlem alınmasını talep etti. Ayrıca, yolsuzlukla ilişkilendirilen medya kuruluşları ve işletmelerin değerinin çok altında satışa çıkarılmasına karşı potansiyel alıcıları uyararak, bu varlıkların gelecekte hukuki süreçlerle karşı karşıya kalabileceğini hatırlattı.

YENİ DÖNEMDE HUKUK DEVLETİ VE TASFİYE SÜRECİ

Peter Magyar, seçim kampanyası boyunca söz verdiği üzere, Fidesz iktidarının 16 yıl boyunca devletin her kademesine yerleştirdiği sadık kadroları tasfiye etmek için ilk adımlarını attı. Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok dâhil olmak üzere tüm üst düzey bürokratlara ve devlet görevlilerine, kendi istekleriyle istifa etmeleri için 31 Mayıs’a kadar süre tanıdı. Yeni hükümetin temel hedefi; Avrupa Birliği ile bozulan ilişkileri onarmak, dondurulmuş fonları serbest bırakmak ve yolsuzlukla mücadele ederek hukuk devletini yeniden tesis etmek olarak belirlendi.

ORBAN İÇİN SIĞINAK İDDİALARI VE ABD FAKTÖRÜ

Macar gazeteci Szabolcs Pani, ülkedeki siyasi tansiyonun yükselmesiyle birlikte Orban’ın olası yasal soruşturmalardan korunmak için yurtdışına kaçma hazırlığında olduğunu ileri sürdü. Özellikle Fidesz’in liderlik kongresini ertelemesi ve Orban’ın planladığı ABD ziyareti, bu durumun bir "acil durum planı" olabileceği şeklinde yorumlandı. Donald Trump ve yakın çevresiyle olan yakın dostluğu bilinen Orban için ABD'nin potansiyel bir sığınak olarak görüldüğü belirtiliyor. ABD'li Cumhuriyetçi senatörlerin seçim yenilgisi sonrası Orban'a sığınma hakkı verilmesi yönündeki çıkışları bu iddiaları körüklese de, konuyla ilgili henüz resmi bir doğrulama bulunmuyor.