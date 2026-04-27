Kral Charles ABD'ye gidiyor, güvenlik en üst seviyede! Trump saldırısı sonrası alarm

Kral Charles ABD’ye gidiyor, güvenlik en üst seviyede! Trump saldırısı sonrası alarm
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik silahlı saldırı girişiminin ardından Washington’da güvenlik alarmı yükseldi. Bu gelişme, Britanya Kralı Charles’ın planlanan ABD ziyaretini de gündemin merkezine taşıdı. İki ülke yetkilileri, ziyaretin güvenli şekilde gerçekleşmesi için ek önlemleri masaya yatırdı.

ABD’de Donald Trump’ın katıldığı bir etkinliğe yönelik silahlı saldırı girişimi, başkent Washington’da güvenlik protokollerini yeniden gündeme taşıdı. Olayın ardından, Britanya Kralı Charles’ın gerçekleştireceği resmi ziyaret için ABD ve Birleşik Krallık güvenlik birimleri arasında ek koordinasyon toplantıları yapıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump, CBS televizyonunda yayınlanan “60 Minutes” programında yaptığı açıklamada, Kral Charles’ın ziyareti sırasında herhangi bir güvenlik riski bulunmadığını savundu. Trump, Beyaz Saray ve ziyaret programına dahil edilecek tüm noktaların “en üst düzeyde koruma altında” olduğunu belirtti.

TARİHİ DOSTLUĞUN GÜÇLENDİRİLMESİ

Buckingham Sarayı ise Kral Charles ve Kraliçe’nin ABD programının planlandığı şekilde ilerlediğini duyurarak, resmi ziyaret takviminde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Öte yandan Britanya’nın Washington Büyükelçisi Christian Turner, söz konusu ziyaretin yalnızca diplomatik bir temas olmadığını, aynı zamanda iki ülke arasındaki “tarihi dostluğun yeniden güçlendirilmesi” açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Güvenlik endişelerinin gölgesinde gerçekleşecek ziyaretin, yüksek diplomatik hassasiyet nedeniyle yoğun koruma önlemleri altında yapılması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

