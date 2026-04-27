Mahkemeye saatler kala yine karar değişti! Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması ertelendi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun bugün gerçekleştirilmesi planlanan duruşması iptal edildi. Yaklaşık iki aylık aranın ardından ifade vermesi beklenen Netanyahu’nun mahkemeye çıkışı son anda durduruldu.

Netanyahu’nun avukatı Amit Hadad, İran’a yönelik askeri gerilim ve devam eden güvenlik tehditlerini gerekçe göstererek duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, başvuruyu değerlendirdikten sonra duruşma saatine kısa süre kala iptal kararı aldı.

MAHKEME GEREKÇEYİ KABUL ETTİ

Son haftalarda benzer gerekçelerle birden fazla erteleme talebinde bulunan Netanyahu’nun, özellikle ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes sonrası da “güvenlik” vurgusunu sürdürdüğü belirtildi. Mahkeme daha önce de bu talepleri kabul etmişti.

Öte yandan İsrail Başbakanı, kamuoyunda “1000”, “2000” ve “4000” dosyaları olarak bilinen üç ayrı soruşturma kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanmaya devam ediyor.

TRUMP AF TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Süreçte dikkat çeken bir diğer gelişme ise ABD cephesinden gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2025’te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a gönderdiği mektupta Netanyahu için af talebinde bulunulmasını önermişti.

Netanyahu, uzun süre af seçeneğine karşı olduğunu dile getirse de, yargı sürecinin ilerleyen aşamalarında pozisyonunu değiştirerek 2025 yılı sonunda Herzog’a resmi başvuruda bulunmuştu.