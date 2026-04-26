Netanyahu: Lübnan’a şiddetli saldırılar devam edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Lübnan'a yönelik saldırıların süreceğini söyledi.

Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, dün orduya verdiği "şiddetli saldırı" talimatının ardından Lübnan'ı hedef almaya devam edecekleri yönündeki tehdidini yineledi.

"ABD'yle, dolaylı olarak da Lübnan'la üzerinde mutabık kalınan düzenlemeler uyarınca kararlılıkla hareket ediyoruz." diyen Netanyahu, Lübnan'a saldırıları sürdüreceklerine işaret etti.

Lübnan'da Hizbullah'ın saldırılarına karşılık vermekle sınırlı kalmayacaklarını belirten Netanyahu, aynı zamanda "tehditleri ortadan kaldırmak için" şiddetli saldırılarına devam edeceklerini söyledi.

Netanyahu, dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

