Lübnan'da ateşkesin 10 günlük bilançosu: En az 20 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını ateşkes kararına rağmen sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA ve Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 17 Nisan tarihinden bu yana en az 20 kişi İsrail saldırıları sonucunda yaşamını yitirdi. Son olarak Nebatiye vilayetine bağlı Batı Zevtar beldesinde bir motosikletin hedef alındığı İHA saldırısında 1 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail savaş uçakları eş zamanlı olarak Doğu Zavter beldesine saldırı düzenlerken; topçu birlikleri Arnun, Zavtar, Mivdon ve Yuhmur Şakif beldeleri çevresini ateş altına aldı.

BİR YANDA UZATMA KARARI DİĞER YANDA ŞİDDET TALİMATI

Bölgede silahların susması beklenirken, siyasi kanattan gelen açıklamalar sahadaki şiddeti körüklüyor. ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da başlayan 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Ancak bu diplomatik hamleye rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 25 Nisan'da İsrail ordusuna Lübnan'a yönelik "şiddetli saldırı düzenlenmesi" talimatını verdi. Bu talimatın ardından saldırıların dozu artarken, sadece dün gerçekleşen operasyonlarda 7 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.

Kurtarma çağrısı sonuçsuz kaldı! Lübnanlı gazeteci İsrail saldırısında hayatını kaybetti

HİZBULLAH: İHLALLERE KARŞI ASKERLERİ HEDEF ALDIK

İsrail'in saldırılarına Lübnan kanadından misilleme gecikmedi. Hizbullah, resmi Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkes ihlallerine yanıt verdiklerini duyurdu. Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Tayba beldesinde bulunan İsrail askerlerinin iki kez insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı bilgisi paylaşıldı. Karşılıklı saldırılar, ilan edilen ateşkesin uygulanabilirliğini tartışmaya açtı.

1 MİLYON 162 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava saldırıları ve güneydeki işgal operasyonları, Lübnan halkı için büyük bir insani krize dönüştü. Lübnan hükümetinin paylaştığı son verilere göre, saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalarak yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 162 bini aşmış durumda. Bölgedeki beldelerin büyük bir kısmı harabeye dönerken, ateşkesin uzatılması kararı göç eden yüz binlerce kişinin evine dönmesi için henüz güvenli bir ortam sağlamadı. (AA)