Trump'ın saldırganının ifadesi ortaya çıktı: Yetkilileri vurmak istedim

ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği gecede yaşanan olayın ardından, 31 yaşındaki saldırgan Cole Thomas Allen hakkında detaylar ortaya çıktı. Trump, saldırıda yaralanan 1 polisin durumunun iyi olduğunu bildirdi ve olayın ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TRUMP SALDIRIYI 'YENİ BALO SALONU' TALEBİNE GEREKÇE YAPTI

Saldırının detaylarını paylaşan Trump, "Birden fazla silah kuşanmış bir adam güvenlik kontrol noktasına saldırdı. Gizli servisin çok cesur üyeleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bir memur vuruldu ama kurtuldu. Az önce memurla konuştum, durumu gayet iyi" ifadelerini kullandı. Şüpheliyi Kaliforniya'dan gelen "kafayı yemiş yalnız kurt" olarak tanımlayan Trump, saldırıyı Beyaz Saray içindeki inşaat planlarına dayanak gösterdi.

Trump, "Bunu söylemek istemezdim ama Beyaz Saray'da planladığımız şeyin tüm niteliklerine bu yüzden sahip olmamız gerekiyor. Balo salonuna ihtiyacımız var. Gizli servisin ve ordunun bunu talep etmesinin sebebi bu" dedi. ABD Başkanı, bu tür olayların neden hep kendisini bulduğu yönündeki soruya ise "En büyük etkiyi yaratan insanlar, üzerine en çok gidilen insanlardır. Bundan onur duyduğumu söylemekten nefret ediyorum" cevabını verdi.

Silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusunu "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz" diyerek yanıtlayan Trump, olayla ilgili soruşturma sonrasında daha fazla bilgiye sahip olunacağını kaydetti. Trump, "Bu olay beni İran'daki savaşı kazanmaktan alıkoymayacak. Bunun bu konuyla bir ilgisi olup olmadığını bilmiyorum. Bildiklerimize dayanarak pek öyle olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin video kayıtlarını ve saldırganın gözaltına alındığı sırada çekilmiş fotoğrafını paylaşan Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen ve saldırı nedeniyle iptal edilen etkinliğin 30 gün içinde yeniden planlanacağını söyledi.

AYIN ÖĞRETMENİNDEN İTİRAF: 'YÖNETİM YETKİLİLERİNİ VURMAK İSTEDİM'

Washington Post'tan edinilen bilgilere göre saldırganın üzerinde bir tabanca, bir av tüfeği ve çok sayıda bıçak ele geçirildi. CBS News'e bilgi veren iki kaynağa göre, tutuklanan Cole Allen, emniyet yetkililerine Trump yönetimi yetkililerini vurmak istediğini itiraf etti. Saldırı girişiminin gerçekleştiği Washington Hilton Oteli, 1981 yılında John Hinckley Jr.'ın eski ABD Başkanı Ronald Reagan'a suikast düzenlediği yer olarak biliniyor.

Gözaltında tutulan ve olayla ilgili soruşturması süren 31 yaşındaki şüphelinin geçmiş profili ise dikkat çekiyor. Los Angeles Times'ın verilerine göre Allen, Aralık 2024'te Torrance şubesindeki C2 Education tarafından "Ayın Öğretmeni" seçildi. Allen adına açılmış bir LinkedIn profilinde şahıs kendisini "diploma olarak makine mühendisi ve bilgisayar bilimci, deneyim olarak bağımsız oyun geliştiricisi, doğuştan öğretmen" olarak tanımlıyor.

İş deneyimi bölümünde Allen'ın son birkaç yıldır C2 Education'da yarı zamanlı öğretmen ve serbest çalışan bir oyun geliştiricisi olarak görev yaptığı, daha önce South Pasadena merkezli IJK Controls adlı şirkette bir yıl makine mühendisi olarak çalıştığı ve öncesinde Caltech'te öğretim asistanlığı yaptığı belirtiliyor.

GÜVENLİK ZAFİYETİ Mİ? ŞÜPHELİ AYNI OTELDE MÜŞTERİ ÇIKTI

Washington DC Metropolitan Polis Departmanı Emniyet Müdürü Jeffery Carroll, şüphelinin bir pompalı tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçak bulundurduğunu açıkladı. Saldırının motivasyonuna ilişkin henüz net bir değerlendirme yapılamadığını ancak şüphelinin tek başına hareket ettiğini düşündüklerini belirten Carroll, şüphelinin Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinin düzenlendiği otelde konaklayan bir misafir olduğunu düşündüklerini ve şüpheliye ait olduğu belirlenen odanın adli inceleme altına alındığını aktardı.

Trump’a saldırı girişiminde güvenlik zafiyeti! Saldırgan salona böyle sızmış

SAVCILIK İDDİANAMESİ VE NETANYAHU'NUN MESAJI

Kolumbiya Bölgesi ABD Savcısı Jeanine Pirro, şüphelinin yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkacağını bildirdi. Pirro, saldırgan hakkında "şiddet suçu sırasında ateşli silah kullanmak" ve "tehlikeli bir silahla federal bir memura saldırmak" suçlamalarıyla dava açılacağını açıkladı.

Gazetecilere konuşan Pirro, "Şu ana kadar bildiklerimize dayanarak bu kişinin mümkün olduğunca fazla zarar vermeye ve büyük çapta yıkım yaratmaya kararlı olduğu açık. Neyse ki ABD Başkanını dinlemek için binlerce kişinin bulunduğu balo salonunun hemen dışındaki güvenlik kontrol noktası işlevini yerine getirdi ve bu sayede başka kimse yaralanmadı” ifadelerini kullandı.

Olayın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netahyanu da X sosyal medya hesabı üzerinden sürece dahil oldu. Netanyahu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sara ve ben, dün gece Washington DC'de Başkan Trump'a yönelik suikast girişimi karşısında şok olduk. Başkan ve First Lady'nin güvende ve sağlıklarının yerinde olması bizi rahatlattı. Yaralanan polis memuruna tam ve hızlı bir iyileşme diliyoruz ve ABD Gizli Servisi'nin hızlı ve kararlı müdahalesini takdirle karşılıyoruz."