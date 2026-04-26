İran’dan ABD’ye bir Hürmüz çıkışı daha! “Hiçbir koşulda eski haline dönmeyecek”

İran Meclis Başkan Yardımcısı Nikzad, Hürmüz Boğazı’na ilişkin yaptığı açıklamada “Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı’nı önceki haline döndürmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi. Nikzad ayrıca ABD’nin bölgedeki deniz geçiş hatlarında rol alma isteğine ilişkin iddialara da yanıt vererek bu tür bir talebin kabul edilmeyeceğini belirtti.

İran basını, Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad’ın katıldığı bir televizyon programında Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.

Nikzad, açıklamasında ABD’nin Hürmüz Boğazı’na Umman yerine ortak olmayı istediğini kaydederek Hürmüz Boğazı’na ilişkin sert bir çıkış yaptı. Nikzad, “Hiçbir koşulda bunu kabul etmeyiz. Biz hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı’nı önceki haline döndürmeyeceğiz. Devrim Rehberi’nin talimatı da bu yöndedir” sözlerini sarf etti.

ABD’NİN TALEBİ KABUL EDİLMEYECEK!

Nikzad, açıklamasının devamında ABD’nin bölgedeki deniz geçiş hatlarında rol alma isteğine yönelik iddialara ilişkin bu tür bir talebin kabul edilmeyeceğini belirterek bölgesel dengeye ilişkin mevcut tutumun korunacağını ifade etti.

Babülmendep Boğazı ile birlikte Hürmüz Boğazı’nın küresel ticaret açısından kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Nikzad, söz konusu geçiş noktalarında yaşanacak herhangi bir değişimin dünya ekonomisi üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, bu tür stratejik su yollarının dünya ticaretinin önemli bir kısmını etkilediği ve olası gerilimlerin küresel ekonomi üzerinde geniş çaplı sonuçlar doğurabileceği belirtildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

