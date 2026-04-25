İran, ABD-İsrail bağlantılı hücreleri çökerttiğini duyurdu! 200’ü aşkın gözaltı

İran’da güvenlik güçleri, batı eyaletlerinde faaliyet gösterdiği iddia edilen ve dış bağlantıları bulunduğu öne sürülen gruplara karşı kapsamlı operasyonlara imza attı. Yarı resmi Mehr Haber Ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre, operasyonlar Devrim Muhafızları istihbarat birimlerinin koordinasyonunda yürütüldü.

Yetkililer, söz konusu yapıların Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile bağlantılı olduğunu ve batı bölgelerinden askeri saldırı hazırlığında olduklarını öne sürdü.

YÜZLERCE KİŞİYE GÖZALTI

Kürdistan eyaletinde gerçekleştirilen operasyonlarda, “ayrılıkçı” olarak tanımlanan gruplara mensup 11 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 84 kişi gözaltına alındı. Çatışmalar sırasında bir militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kirmanşah’ta ise operasyonların daha geniş çaplı olduğu dikkat çekti. Güvenlik birimleri, aralarında Mossad ile bağlantılı olduğu iddia edilen 4 kişinin de bulunduğu 155 kişiyi gözaltına aldı.

MÜHİMMATLARA EL KONULDU

Operasyonlar sırasında ciddi miktarda mühimmat ele geçirildi. Açıklamalara göre güvenlik güçleri; roketatarlar, binlerce mühimmat, el bombaları, havan mermileri ve çeşitli iletişim ekipmanlarına el koydu.

Öte yandan bölgede yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen şebekelere yönelik ayrı baskınlar da düzenlendi. Bu operasyonlarda 144 kişinin daha gözaltına alındığı ve çok sayıda silahın ele geçirildiği ifade edildi.

İranlı yetkililer, operasyonların ülke güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı sürdürüleceğini vurgularken, bölgedeki hareketliliğin yakından takip edildiğini belirtti.