Hastanelerde şok karar! Doktorların yerine hemşire atandı, ortalık karıştı

Hastanelerde şok karar! Doktorların yerine hemşire atandı, ortalık karıştı
İngiltere’de sağlık sisteminde büyüyen doktor açığı, hastanelerde görev tanımlarını değiştiriyor. Uzmanlar, doktorların yerine geçen uygulamaların hasta güvenliği açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirtiyor.

İngiltere’de hastanelerin, artan doktor eksikliğini gidermek amacıyla hemşire kökenli sağlık çalışanlarını daha geniş yetkilerle görevlendirdiği ortaya çıktı. “İleri düzey uygulayıcı” olarak adlandırılan bu personelin, birçok birimde doktorların üstlendiği görevleri yerine getirdiği ifade edildi.

İngiliz basınında yer alan ve İngiliz Tabipler Birliği’nin (BMA) verilerine dayandırılan haberlere göre, acil servislerden yoğun bakıma, yenidoğan ünitelerinden farklı kliniklere kadar pek çok alanda bu uygulama yaygınlaşıyor. Ülkedeki hastanelerin yaklaşık yarısının, doktor nöbetlerindeki açıkları kapatmak için bu yönteme başvurduğu belirtildi.

DOKTORLAR KARŞI ÇIKTI

BMA ise doktor dışı personelin tıbbi rollerde bu denli yaygın kullanılmasının güvenlik açısından risk taşıdığı görüşünde. Birlik, özellikle maliyetleri düşürme amacıyla daha düşük ücretli çalışanlara yönelinmesinin hasta bakım kalitesini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Mel Ryan, ortaya çıkan tablonun kaygı verici olduğunu belirterek, doktorlarla ileri düzey uygulayıcılar arasındaki eğitim farkına dikkat çekti. Ryan, buna rağmen bazı kurumların bu iki rolü fiilen birbirinin yerine kullandığını ifade etti.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) bünyesindeki pek çok kuruluşun, söz konusu personelin acil çağrı cihazı taşımasına, hastaları test ve tedavi için yönlendirmesine izin verdiği de doğrulandı.

YANLIŞ TEŞHİSLER TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Öte yandan, bazı vakalarda yaşanan hatalı teşhis ve tedavilerin ölümle sonuçlandığı iddiaları tartışmayı daha da alevlendirdi. Manchester’da 2024 yılında görülen bir soruşturmada, bir hastadaki pıhtı riskinin fark edilememesinin ölümle sonuçlandığı tespit edilmişti.

İngiltere Kraliyet Hemşirelik Koleji ise eleştirilere karşı çıkarak, ileri düzey uygulayıcıların yüksek yetkinliğe sahip profesyoneller olduğunu savundu. Kolej, bu çalışanların doktorların yerine geçen kişiler değil, sağlık ekiplerinin tamamlayıcı unsurları olduğunu vurguladı. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

