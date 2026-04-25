Sosyal medya mesajları ifşa etti! Öğrencileriyle "uygunsuz iletişim" kuran öğretmen gözaltında

ABD’nin Texas eyaletinde bir yedek öğretmen, öğrencilerle okul dışı sosyal medya üzerinden uygunsuz iletişim kurduğu iddiasıyla gözaltına alındı. 27 yaşındaki Angela Palmares, “eğitimci ile öğrenci arasında uygunsuz ilişki” suçlamasıyla ikinci derece ağır suçtan yargılanıyor.

ABD’de mahallelere dağıtılan broşür kriz çıkardı! “11 Eylül saldırılarının arkasında İsrail var”ABD’de mahallelere dağıtılan broşür kriz çıkardı! “11 Eylül saldırılarının arkasında İsrail var”

Bell County’de Çarşamba günü herhangi bir olay çıkmadan yakalanan Palmares, “eğitimci ile öğrenci arasında uygunsuz ilişki” suçlamasıyla tutuklandı. Bu suçlama, ikinci derece ağır suç kapsamında değerlendiriliyor.

MESAJLARI YAKALANDI

Yetkililer, öğretmenin Llano Bağımsız Okul Bölgesi’ndeki öğrencilerle okul saatleri dışında bir sosyal medya platformu üzerinden “uygunsuz mesajlaşmalar” gerçekleştirdiğine dair okul yönetiminden gelen ihbar sonrası soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Llano ISD Müfettişi Mac Edwards, ailelere gönderdiği bilgilendirme mektubunda olayın okul tarafından polise bildirildiğini doğruladı.

Olayla ilgili olarak kaç öğrencinin iletişimden etkilendiği ya da öğrencilerin yaşları hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Palmares’in 150 bin dolar kefaletle cezaevinde tutulduğu bildirildi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Dünya
3,2 milyon dolarlık balık Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
3,2 milyon dolarlık balık Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
Yerin altında yetişen özel orkide kara borsada 5 bin dolardan alıcı buluyor
Yerin altında yetişen özel orkide kara borsada 5 bin dolardan alıcı buluyor
Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek görüşme: Trump, Netanyahu ve Avn aynı masada mı buluşuyor?
Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek görüşme: Trump, Netanyahu ve Avn aynı masada mı buluşuyor?