Sosyal medya mesajları ifşa etti! Öğrencileriyle "uygunsuz iletişim" kuran öğretmen gözaltında

ABD’nin Texas eyaletinde görev yapan 27 yaşındaki yedek öğretmen Angela Palmares, öğrencilerle uygunsuz iletişim kurduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Bell County’de Çarşamba günü herhangi bir olay çıkmadan yakalanan Palmares, “eğitimci ile öğrenci arasında uygunsuz ilişki” suçlamasıyla tutuklandı. Bu suçlama, ikinci derece ağır suç kapsamında değerlendiriliyor.

MESAJLARI YAKALANDI

Yetkililer, öğretmenin Llano Bağımsız Okul Bölgesi’ndeki öğrencilerle okul saatleri dışında bir sosyal medya platformu üzerinden “uygunsuz mesajlaşmalar” gerçekleştirdiğine dair okul yönetiminden gelen ihbar sonrası soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Llano ISD Müfettişi Mac Edwards, ailelere gönderdiği bilgilendirme mektubunda olayın okul tarafından polise bildirildiğini doğruladı.

Olayla ilgili olarak kaç öğrencinin iletişimden etkilendiği ya da öğrencilerin yaşları hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Palmares’in 150 bin dolar kefaletle cezaevinde tutulduğu bildirildi. Soruşturma devam ediyor.