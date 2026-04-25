Oğlunun acısına dayanamadı! 56 yaşındaki kadın ötenaziyle hayatına son verdi

İngiltere’nin West Midlands bölgesinde yaşayan 56 yaşındaki Wendy Duffy, uzun süredir içinde bulunduğu psikolojik travmanın ardından İsviçre’de hayatına son verdi. Duffy’nin, Basel kentinde bulunan bir klinikte yardımlı ölüm prosedürünü tercih ettiği bildirildi.

Fiziksel olarak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı ifade edilen Duffy’nin yaşamındaki kırılma noktası, 23 yaşındaki oğlu Marcus’un trajik ölümü oldu. Genç adamın, bir sandviçin soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği belirtmesinin ardından Duffy’nin ciddi bir psikolojik çöküntü yaşadığı ve bir dönem intihar girişiminde bulunduğu da aktarıldı.

"BU BENİM SEÇİMİM"

Klinik kurucusu Ruedi Habegger, Duffy’nin karar süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, kadının zihinsel kapasitesi ve karar verme yetisi konusunda herhangi bir şüphe oluşmadığını ifade etti.

İsviçre’ye gitmeden önce ailesiyle vedalaşan Duffy’nin, “Bu benim hayatım ve seçimim. Keşke bu imkan İngiltere’de de olsaydı” sözlerini dile getirdiği öğrenildi.

İNGİLTERE'DE YASAL DEĞİL

Yardımlı ölüm süreci için yaklaşık 10 bin sterlin ödeme yaptığı belirtilen Duffy’nin ölümü, İngiltere’de tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ülkede yardımlı ölümün yasallaştırılmasına yönelik girişimler uzun süredir gündemde olsa da, son tasarı Lordlar Kamarası’nda oylamaya sunulamamıştı.

Olay, hem etik hem de yasal boyutlarıyla Avrupa’da yardımlı ölüm tartışmalarını bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı.