Fransa'nın resmi meteoroloji kurumu Météo-France, Charles de Gaulle Havalimanı'ndaki sıcaklık sensörünün manipüle edildiğinden şüphelenerek havalimanı polisine suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın odağında, çevrimiçi bahis platformu Polymarket'te Paris sıcaklığına bağlı oynanan ve yüz binlerce dolar kazanç sağlayan bahisler var.

SENSÖRLERDE ANORMALLİKLER GÖZLEMLENDİ

İlk anormallik 6 Nisan'da yaşandı. Paris'in geri kalanında serin bir bahar akşamı yaşanırken diğer tüm istasyonlardan farklı olarak saat 21.30'da Charles de Gaulle istasyonu sıcaklığı 22 derece olarak kaydetti.

İklim gözlemine odaklanan Infoclimat kuruluşunun başkan yardımcısı Sébastien Brana, Le Monde gazetesine konuyu aktarırken önce bir sensör kayması yaşandığını, ardından bakım sorunu olabileceğini düşündüklerini, ama15 Nisan'da aynı olayın tekrarlanmasıyla şüphelerin derinleştiğini belirtti.

15 Nisanda öğleden sonra 18 derece olan sıcaklık, akşam 21.30'da sensörde yine 22 dereceye "yükseldi". Fransız analitik şirketi Bubblemaps, Paris'teki başka hiçbir istasyonun bu ani yükselişi kaydetmediğini tespit etti.

119 DOLARLIK BAHİSTEN 21 BİN DOLARLIK KAZANÇ

Charles de Gaulle sensöründe görülen bu anormal sıcaklık okumaları ile Polymarket'teki bahis hareketleri arasındaki bir bağlantı tespit edildi.

Anormal okumaların yaşandığı günlerde Paris'in hava sıcaklığı üzerine oynanan bahisler 500 bin doları aştı.

"xX25Xx" kullanıcı adlı anonim hesap, 15 Nisan'da Paris'in hava sıcaklığı için oynanan bahse 119 dolar yatırdı, ve 21 bin 398 dolar kazandı. Aynı gün başka bir kullanıcı da yine aynı bahisten 280 bin dolar kar etti.

SENSÖRÜ ÇAKMAKLA MI ISITTILAR?

Météo-France, sensör üzerinde fiziksel iz bulunduğunu ve veri analizinin suç duyurusunu zorunlu kıldığını açıkladı. Kamuoyunda çakmak ya da pilli saç kurutma makinesiyle sensörün ısıtıldığı spekülasyonları dolaşmaya başladı.

Polymarket henüz kamuoyu açıklaması yapmadı; ancak platformun Charles de Gaulle istasyonu verilerini kullanmayı bıraktığı ve Paris–Le Bourget Havalimanı'ndaki istasyona geçtiği görüldü.