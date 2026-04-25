İran’da hava trafiği yeniden başladı! İlk durak İstanbul

İran, ABD ve İsrail saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle kapatılan dış hat uçuşlarını yeniden başlattı. Yaklaşık 40 gün süren kapanmanın ardından uluslararası hava trafiği yeniden hareketlenirken, ilk uçuşun adresi İstanbul oldu.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Tahran’daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı dış hat seferlerine yeniden açıldı. Açılışın ardından Meraj Hava Yolları’na ait ilk uçak İstanbul’a hareket etti.

UÇUŞ PROGRAMI GENİŞLEYECEK

İstanbul seferinin yanı sıra Medine ve Maskat’a da uçuşlar düzenlendi. Yetkililer, önümüzdeki günlerde uçuş programının İran Sivil Havacılık Örgütü tarafından verilecek izinler doğrultusunda genişletileceğini duyurdu.

İran’daki havalimanları, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan savaş sırasında kapatılmıştı. Yaklaşık 40 gün süren çatışmalarda havalimanlarının da hedef alınması, hava trafiğinin tamamen durmasına yol açmıştı.

Son gelişmeyle birlikte İran’da sivil havacılık faaliyetlerinin yeniden normale dönmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu.