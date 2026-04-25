Dünya yeni bir sıcaklık dalgasına hazırlanıyor: El Nino kapıda!

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) bünyesinde görev yapan İklim Tahmin Birimi Şefi Wilfran Moufouma Okia, küresel iklim sistemindeki kritik değişimlere dair verileri kamuoyuyla paylaştı. Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi tarafından düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Okia kurumun hazırladığı son iklim raporuna dayanarak önemli uyarılarda bulundu.

Yapılan değerlendirmelere göre 2026 yılının ortalarından itibaren El Nino doğa olayının yeniden etkili olması bekleniyor. Bu atmosferik değişimin dünya genelindeki sıcaklık değerlerini ve yağış rejimlerini köklü bir biçimde değiştireceği öngörülüyor.

DENİZ YÜZEYİ SICAKLIKLARI HIZLA YÜKSELİYOR

Ekvator Pasifik bölgesinde gözlemlenen değişimlerin deniz yüzeyi sıcaklıklarında ani artışlara yol açtığı kaydedildi. İklim modellerinin yılın ilk dönemlerinde nötr bir seyir izlemesine rağmen güncel verilerin El Nino başlangıcını net bir şekilde ortaya koyduğu ifade edildi.

"EL NİNO KOŞULLARININ ERKEN BİR TARİHTE GERİ DÖNMESİ MUHTEMEL."

Uzmanlar mayıs ve temmuz ayları arasındaki periyotta bu hava olayının resmen geri dönme olasılığının oldukça yüksek olduğunu belirtiyor. Okyanus sularındaki ısınmanın önümüzdeki aylarda daha da yoğunlaşacağı ve küresel iklim dengelerini doğrudan sarsacağı vurgulanıyor.

KARASAL ALANLARDA NORMALİN ÜZERİNDE ISINMA BEKLENTİSİ

Gelecek 3 aylık sürece dair projeksiyonlarda karasal yüzey sıcaklıklarının neredeyse tüm dünyada mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Wilfran Moufouma Okia sıcaklık artışıyla beraber yağış düzenlerinde de bölgesel bazda ciddi farklılıklar yaşanacağını dile getirdi. İklim raporundaki bulgular aşırı sıcakların hakim olduğu bir döneme girildiğine işaret ederken yerel hava olaylarındaki belirsizliğin artacağı da belirtilen detaylar arasında yer aldı. Küresel ölçekte etkili olması beklenen bu yeni iklim döngüsünün yakından takip edildiği bildirildi.

EL NİNO VE LA NİNA HAVA OLAYLARI

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Nino hava olayı, öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde, ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor. Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Nina ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor. Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor. (AA)